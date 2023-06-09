從民進黨中央性騷擾事件爆發至今，不只綠營接連發生多起案件，更出現跨黨派、跨領域與地域的情形，可以說是掀起台灣「#Me Too」浪潮，並不只是政治與選戰攻防，儼然成為針對性騷擾與性犯罪防治的社會運動。

事實上，從蔡英文2016年上台至2022年，性騷擾與性犯罪的數量大幅增加。性騷擾申訴成立的案件從521件增加到1515件，暴增將近3倍；性交猥褻被害人更從3195人提升到4272人，漲幅近34%。

性騷擾案件增加，部分或許與性平意識增加，被害人敢於檢舉有關，但3倍的幅度，以及同時期大幅增加的性侵案件，蔡政府難辭其咎。因此接連的性騷爭議也讓蔡總統罕見兩次向公眾道歉，並提出三面向的整體機制改革。

不過台灣社會對性騷擾的怒火並未止歇，甚至因為涉及性平爭議，發生民進黨禮讓的立委參選人李正皓主動退選之事件，可見「#Me Too」運動對2024選戰影響之大。

就美麗島電子報5月底的民調來看，對民進黨有好感的民眾為43%，而有48.1%持反感。但若以性別來看，相比男性好感40.5%、反感50.8%，民進黨在女性部分顯然擁有更佳評價，好感45.4%、反感45.6%。而極為重視性別平權的20至29歲年輕世代，對民進黨的評價也明顯高於平均，好感45.3%、反感44.8%。

因此對民進黨而言，黨內性騷擾事件頻發，女性、青年支持率很可能會出現相當幅度的下滑，直接影響到政黨支持率的變化。這對目前極力爭取年輕族群的賴清德來說，絕非好訊息。所以不只黨主席賴清德採取許多措施，快速清理戰場，連殊少道歉，甚至露面的蔡英文，都對此二度道歉。

就目前來說，性騷擾事件延燒到媒體圈、文化界，以及非政治領域，已然不只是政黨內部弊端，而是全國性問題，包括創歷年新高的性騷擾與性犯罪數據，其實不再單純是政治攻防個案，而是各政黨須對此提出對策的國政議題。

從近期爆出的案例來看，包括延長性騷擾申訴告訴的期限；雇主、主管涉性騷擾與嚴重不作為時，申訴應採外部調查；以及針對吃案的雇主、主管，還有性騷擾慣犯的加重處罰與強制治療輔導教育等，其實都是可以進行法制改革的面向，讓性騷擾被害人有更好的環境進行申訴，讓加害人現形，以及讓加害人、縱容者不只為其行為付出代價，而能強化性平意識或接受治療，避免憾事反覆發生。

目前蔡英文已要求行政院進行跨部會性平法規檢討，力求在立法院下會期列為優先法案。對在野黨而言，在目前性騷事件已從政治攻防轉為社會運動時，其實也應從體制改革的角度來爭取婦女與年輕選票的認同，不只提出相關修法版本，更應加碼要求在立院臨時會就進行處理，更快、更好地進行性騷擾犯罪防治的改革。

（作者為中華青年公共參與協會理事長）