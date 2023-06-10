在新加坡舉行「香格里拉對話」期間，美國驅逐艦鍾雲號偕同加拿大巡防艦蒙特婁號通過台灣海峽，遭解放軍驅逐艦蘇州號攔截。蘇州號橫切到鍾雲號前方，迫使鍾雲號緊急減速轉向。全程觀看的加拿大蒙特婁號指揮官批評此舉非常危險，十分「不專業」。

台灣也有人加入批評，稱「中國軍艦惡意橫切挑釁」，國防部也呼籲應尊重自由航行權，避免過度挑釁行為。不過這些批評者似乎忘記了，3月下旬解放軍護衛艦銅仁號在恆春外海迫近24浬鄰接區時，國軍巡防艦田單號也是橫切到銅仁號前面，硬逼銅仁號減速轉向。

就同一個標準而言，如果解放軍蘇州號「不專業」，那麼國軍田單號同樣也是「不專業」。只是解放軍並未批評田單號。軍事行動是戰略溝通，解放軍了解國軍這麼做的意義。西方將領不懂或裝不懂，才會以他們理解的規則去批評蘇州號。

本文先以科普形式，談一下西方所謂「專業」規則的來龍去脈，再從戰略溝通角度，解讀國軍與解放軍的「不專業」行動到底要傳達什麼訊息；最後則研判未來可能的發展。先說結論：事情大條了，如果美、中都玩真的，台海以後將很不平靜。

「專業」規則的源起

二戰結束後美、蘇進入冷戰，雙方軍隊互視對方為敵人，陸上不容易碰到，海上遭遇機會則很多。官兵年輕氣盛，雖沒命令仍難免挑釁對方。有時戰機刻意從對方軍艦上低空飛過，或者用探照燈直射對方。遭羞辱的一方忍不住就用槍砲瞄準，不小心一撮子彈就打出去。運氣好或者運氣不好，還真把對方打下來或打傷。被打的一方怎肯善罷甘休，當然也如法炮製地報復。等到雙方氣頭過了，人也死了好幾位。

這當然不能讓長官知道，否則小事變大事，冷戰就變成熱戰了。雙方於是各自以演習意外上報，當作沒這事發生。這就是所謂「軍隊過於接近而擦槍走火式的衝突」。1950與1960年代發生過好幾次。這種事當然紙包不住火，最後長官都知道。

但這不是長官們所要的。戰爭是內政的延伸，國家沒想要打仗，前線官兵怎麼可以自己打？但彼此報復來、報復去，誰都不肯認輸。於是在1972年，雙方海軍將領簽訂了「防止海上意外協定」，講清楚海上遭遇時的行動規則，各自要求官兵遵守，以免繼續對幹下去。這裡面，就有避免船隻相互接近以及避免碰撞的措施。

這協定非常特別，它不是外交官或國家領導人簽署的外交文件，而是軍人與軍人之間簽訂的行動規範。當然雙方政府都知道也都同意，否則自己的軍人與對方軍人私簽協定，距離「叛國」也差不太遠。

但也因此它不是具有法律意義的「國際法」，純粹是敵我軍人之間的承諾與自我克制。不過美、蘇海軍官兵對協定嚴格遵守的程度比正式外交協定還來得堅定，因為那是基於敵對軍人之間，長期對峙與衝突後產生的相互尊重與互信。早期國軍與解放軍也曾發展出類似的軍事默契，例如砲擊單（日）打雙不打，雙方機、艦不過海峽中線，解放軍不干擾國軍金馬運補等。

這就是為什麼西方將領會以「不專業」批評蘇州號而不是違反「國際法」。這些規則雖不屬於國際法，卻已進入他們海軍的DNA，認為專業軍人不會這麼做，採取這種行動，就是「不專業」。

那解放軍是不了解這規則嗎？當然不是。2014年，當時美國還沒有把中國大陸當作地緣政治對手，雙方軍事互動還相當熱絡，解放軍海軍承辦第14屆西太平洋海軍論壇年會，即通過由澳洲、紐西蘭等國提出的《海上意外相遇規則》。解放軍知道這套軍事專業。

那為何蘇州號會採取這樣「不專業」的行動？因為他們是奉命這麼做，以傳達特定訊息。與早期艦長獨斷專行出現「軍隊過於接近而擦槍走火式的衝突」，是完全不同的兩回事。現在海軍已不是二戰結束後的海軍，通訊技術大幅進步，軍艦出海後仍然受到指揮部門的嚴密掌控。這出於美、中競爭新形勢下戰略溝通的需要，所謂「不專業」的觀點，其實已經落伍。

所以真正的問題是，中國大陸，想要透過這次蘇州號的橫切攔截，傳達什麼訊息給美國？

發生在香格里拉會議期間不是巧合

要理解蘇州號傳達的訊息，可以先探討之前國軍田單號同樣橫切攔截想要表達的訊息；兩者有類似情境。國軍透過田單號表達的訴求很簡單，海峽中線默契既然已經打破，24浬鄰接區就是防衛底線，絕不能讓解放軍艦艇進入。但既然不能開砲，只好擋在前面表達決心：想前進？除非我死。這句話用英文講比較雄壯，那就是「over my dead body」。

為什麼不能開砲？因為不符國際法。國際法是入侵領海才可以開火。如果是在領海（或領土）以外或爭議地區，國際慣例是誰先開火就是誰不對。所以1958到1975年的鱈魚戰爭，冰島為捕魚權擴大領海範圍，英國不接受，雙方衝突時艦艇也沒有開火，只是互相撞來撞去。2017年洞朗事件，因為是邊境爭議，中、印軍隊動手時也都沒開火，只是用石頭、木棍互毆。

國軍堅守24浬鄰接區雖沒有國際法依據，但有合理性。領海設立的目的是為了國防安全，最初設定的範圍，就是艦砲射程。任何艦艇只要進入領海就可以用砲打到我領土，所以一進入領海，我就有權開火。現在艦載飛彈射程太遠，已脫離這層意義，擴大領海範圍主要是經濟目的。然而基於防衛預警需求，空軍仍劃設航空識別區。至於海疆警戒，至少要守住鄰接區，不然艦艇一加速，不到半小時就進入領海了。到那時候，要不要開火？

現在換成中國大陸主體的觀點；美軍驅逐艦配備能打數百公里的戰斧巡弋飛彈，一進入台海，整個東南沿海精華區都在其射程之內。同樣基於防衛預警需求，怎麼能容許美艦進入台灣海峽？國防安全的界定是與實力相關的；實力不夠，不安全也只能忍耐；實力夠，就要採取行動。

去年的「香格里拉對話」，時任中國國防部長魏鳳和曾表示，台灣海峽不是國際水域，中國擁有管轄權。今年「香格里拉對話」，就發生蘇州號橫向攔截事件，這當然不會是巧合。

解放軍在這個時間點硬幹，就是表態：已經講一年了，從現在開始，要實施對台灣海峽的管轄權，只要美艦進來，我就攔截驅離，甚至不惜「over my dead body」。

美國懂這訊息嗎？懂的。事件之後原本只有印太司令部發布一個「關於不安全海上互動的聲明」，批評蘇州號違反國際水域安全通行的規則，參加香會的防長奧斯汀反應也並不劇烈。然而3天後，白宮國安會發言人柯比就講重話。這表示美國經過幾天研判，已經搞懂中國的訊息，並回應這訊息。

柯比表示，如果中國想傳達美國在該地區不受歡迎，或者希望美國軍機和船艦停止在有關領域飛行和航行，不會成功。這些不安全與不專業的攔截行動可能導致誤解與誤判，造成傷亡風險，「用不了多久就會有人傷亡」。

「會有人傷亡」的說法，是暗示美艦不會怕事，你敢攔，我就敢撞嗎？不確定，但可確定美國的姿態很高，不過中國的姿態也不低。所以現在問題來了：美國話講這麼滿，如果不再派艦在台海「自由航行」，那可是會威望掃地，但解放軍姿態也高，如果不攔，豈不會被看扁？這表示美國已經實質介入台海可能的衝突，以後想抽身將不容易。恭喜國防部，有美軍的參與，以後壓力不會那麼大了。

可預期台海以後將很熱鬧。依據國際慣例，開火是不至於，但會不會像「鱈魚戰爭」一樣美、中船艦相互衝撞？不排除。無論如何，下次美艦的自由航行，將讓全球矚目，且拭目以待吧。

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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