近期以來，國民黨莫名的容易自爆，連侯友宜跟中常委吃個便當聚會，中央黨部訂的「老三盒餐」居然也能成為選戰的熱門話題。

侯友宜獲徵召提名迄今已快滿月，但民調支持度卻罕見未出現慶祝行情，反倒是有屈居下風之勢。因此，當侯與眾常委們大啖「老三便當」，當然就很難不被現場的媒體記者聯想，拿來大做文章、冷嘲熱諷一番。

但誰說吃「老三便當」就一定代表民調或選情墊底？當年劉邦友血案發生時，「老三」可說是一度讓社會聞之喪膽的冷血殺手名號，刑警出身的侯探長應當也還記得這段歷史。話題或許扯遠了，但藍營之所以會成了驚弓之鳥，吃個便當都能動輒得咎，其背後原因，還是在於侯本人及幕僚團隊的危機處理能力，始終未能對選戰的癥結點找出立竿見影、大破大立的止血方法。

首先，侯友宜此刻陷入藍營整合泥淖，一下子拜會馬英九談兩岸、能源，一下子找王金平求助，也與管中閔、毛治國、蕭萬長等馬政府時代的要員請益，最終卻還是沒有解決韓粉不滿4年前「放生」韓國瑜選總統、四大公投「歲月靜好」、南投立委補選缺席等問題。這使得「過去是你不團結，為何現在我們要和你團結」的不滿情緒，不斷被渲染、蔓延，導致藍軍支持度顯得欲振乏力，轉投柯文哲的聲音似有轉強的跡象，掉落到一種無以復加的詭譎境地。

再者，民進黨性騷吃案連環爆，本應可讓侯友宜及國民黨稍加喘息，重新盤整選戰步調，但侯營卻真的在休息，除了偶爾打打口水戰批賴清德、劍指傅萁等人外，卻未能把握機會展現更高格局及嚴正態度，進一步推出具體可行的保障性別平等及杜絕職場霸凌之論述、政策、法案等價值主張，錯失翻轉良機。

雪上加霜的是，政壇#MeToo未歇，燒向各黨之餘，新北市又爆發幼兒園餵藥案，讓廣大家長們怒不可遏，怒火「炎上」到帶職參選的侯友宜身上。姑且不論該案是否在4月早已通報1999而未被受理，或5月中家長報案後始由檢方指揮偵辦、採檢，侯團隊輕忽此案嚴重性更甚「恩恩案」，重蹈危機處理不當、社會溝通不足、回應慢半拍的覆轍，落得再有道理也很難說的清。

總統大選的「球賽」才打到第一節，藍營已瀰漫懷憂喪志、士氣渙散的氣氛。不管侯友宜最終會選到老幾，身為主帥絕對有責任要拿出鬥志、展現骨氣，振衰起敝帶領整個黨往前奮戰；否則，治國治到食銅食鐵的民進黨和賴清德，將如同侯拍「老三便當」影片邊挑眉、邊用台灣國語自嘲的那句迷因金句，一邊看著國民黨、一邊笑著直呼「業吃業涮嘴啊！」

（作者為自由撰稿者）