外媒近日確認美國國務卿布林肯將於下周訪問中國大陸，這算是經過數次延遲乃至取消之後終於與大陸達成了共識。不過，這與其說是中美關係改善的信號，不如說是大陸面對美國的溝通需求所不得不做出的象徵性回應。此前美國負責東亞事務的助理國務卿克里騰布林克，和美國國家安全委員會中國事務高級主任貝蘭也訪問了大陸，並與大陸外交官員進行會晤，想來也是為了溝通更高層級的訪問而來。

之所以說布林肯此行並不會有實質成果，主要是建立在美國近年來對陸政策與措施的基礎之上。最近這次大規模的齟齬是因為氣球事件，雖然美國外交系統有意降低事件的敏感度，但美國輿論和政界都想藉機炒作中國大陸對美國的威脅，美國政府也只能繼續在檯面上採取強硬姿態，而這些姿態也最終演化成實際的政策。

對大陸來說，即便是能看到美國政府想改善關係的初衷，但也對他們改善關係的能力深表懷疑，更何況美國還在繼續對大陸各領域和人員進行制裁，這對中國大陸來說都是無法繞開的障礙。同樣是因為這個原因，大陸國防部長也拒絕在新加坡與美國國防部長會晤的邀約。

這並不等於大陸不想改善中美關係，恰恰相反大陸也有充足動機想要改善，因為大陸自己也是中美關係良性發展的受益者。問題在於，關係改善不是表面工程，而必須真正從中獲益，如果只是為了重啟高層互訪，對一些危機處理保持密切溝通，這就仍停留在表面，而美國對大陸的打壓並不會因此改變，美國編織的對華包圍圈也不會因此就消失。

布林肯此行也是同個道理，雖然他將會與大陸高層進行各項議題的坦率溝通，但那也不過就是溝通而已，美國並沒有想要讓步的誠意和動力，而大陸也確實沒有往回退的空間。事實上，美國立場大陸一清二楚，高層對話在訊息傳達的層面不會帶來更多增益。

不過，美國確實也意識到了近年對大陸的極限施壓操作，確實也讓美國自己付出不少代價。對大陸周邊國家的拉攏，當然不是無成本示好，若想得到這些國家的配合，就必須釋出政策利多，但實質成果卻又不見得立竿見影，只能在宣傳戰贏得一些嘴炮效果。

而中美的摩擦尤其是軍事層面上，也不斷見諸報端，這也讓美國的行動困難重重，後續要付出的代價也不斷上升。這同樣可從俄烏衝突得到借鏡，雖然烏克蘭成功拖住俄羅斯，但美國和歐洲各國的援助也所費不貲，這顯然不是長久之計，以此推論美國在台海問題上的成本投入，可能會更加成為無底洞。

因此，美國或布林肯要想真的取得一些實質成果，那就必須先想想自己能放棄什麼或做出什麼讓步，美國也必須從一些臆想的恐懼中掙脫出來。還有一個客觀現實必須面對，那就是中國大陸不是蘇聯也不是日本，美國想用同樣的打壓方法拉開與第二名的差距，顯然不會再次取得成功，美國必須換一種思路或者學會接受大陸崛起的事實，正如許多歐洲國家正在逐步轉變的那樣。