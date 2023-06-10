民進黨爆發性騷醜聞後，蔡英文神隱十多天終於透過臉書回應，聲稱將由跨部會進行性平法規總檢討。怪了，整起事件的核心，在於民進黨人知法犯法、犯而不查、查而不辦，這種雙標的老毛病不改，再多嚴刑峻法，又有何奈？

過去半年，從88槍擊案、im.B到#Me Too，暴露民進黨已是黑、金、槍、毒、色，無一不俱，腐敗程度千瘡百孔。面對業力爆發，這個黨是如何回應社會的憤怒？

當老百姓認為民進黨不再清廉，黨主席賴清德卻是搬出修改《選罷法》，稀哩呼嚕的把獲得輕判、准予緩刑，甚或易科罰金者，全列入政治死刑的陪祭名單。此舉，擺明藉由排黑修法，文過飾非，以求迴避當前治安敗壞癥結是黑白掛勾的事實。

當老百姓批判民進黨包庇性騷、人權信念爛到根，蔡英文卻也依樣畫葫蘆，嚷著要立法院將性平法規列入優先法案。此舉，不也是藉著修法規避問題核心嗎？

完美的法律條文從來就不存在，修法精進是好事。問題是，台灣早已對性騷建立起明確的防治機制，但此時此刻，有問題的顯然是「人」，而非「法規」本身。以民進黨凡事「綠能你不能」的雙重標準來看，就算將性騷者處以極刑，這個黨若是繼續自我包庇，豈不也是白搭？

從《選罷法》到性騷法規的修法，民進黨顯然已經摸出一套危機處理SOP，亦即每當自家人犯錯，就是高舉修法發動烏賊戰，把國家名器當成自家著火的遮羞布，讓家務事變成國家事，最後就沒自己的事。一黨之不治，何以天下國家為？台灣諸多價值的沉淪與退步，恐怕與民進黨的崩壞是息息相關。