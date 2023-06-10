早在1798年最著名的人口學家馬爾薩斯，依照他的觀察發現，人口是以指數成長，但糧食是以線性成長，因此人口成長必終將受糧食缺乏的抑制，其他包括戰爭、犯罪及傳染病等。

這個理論其他學者專家也做了不少的觀察及實驗，比如從1868年開始，每隔3、4年挪威的旅鼠就集體跳海，因此就有所謂吹笛手以吹笛引領眾多的旅鼠跳海的故事。但其實旅鼠1年可生產7至8次，每次可達12隻，出生後14至30天後又可再生育，每隻旅鼠1年可以增加10倍以上，因此在固定的生態環境壓力下，造成神經上的病變及錯亂，產生不畏掠食者且集體跳海的現象。後來又有不少的相關實驗，例如在一定的空間裡面餵養老鼠，供給無限量的食物及飲水，因此快速繁殖，但因空間有限，擁擠的結果讓老鼠性情大變，如發生同性交配、相互攻擊等各種異常行為。

人類自認為是萬物之靈，如同《西遊記》作者吳承恩筆下的孫悟空，具千里眼順風耳，翻個筋斗十萬八千里，人類能想到的，今日幾乎都可以完美達成。

但實際上人類不過是生態上的一環，也離不開物種發展的原則，過度繁殖力必遭受環境及其他物種的抑制，人類使用能源從燃燒樹木、採取煤礦、石油，到使用原子能；改良作物，施用肥料及殺蟲劑；建立高效能的政府，分工合作以達到生產力極大化，因此雖然人口增加但糧食的生產有時還超越人口的增加，過度肥胖反而成為疾病及死亡的原因。

表面上看人類將所向無敵，馬爾薩斯的人口論將被推翻，但事實上最少有三項觀察可發現，人類還是跳脫不了只是物種中的一種。首先是人類過度活動造成地球暖化，最終將如同旅鼠一樣集體跳海減少數量；二是就如人類每隔一段時期就面臨天生異象，如聖嬰現象，糧食欠收，饑民遍野、飢民逃竄，必然疫癘橫行，地方性傳染病四散，死人無數，王朝傾滅，人口大量減少，固有的土地又可承載增加的人口，循環又再度開始。

最後一項是人類相處一直沒有進化，人類可以相互合作，以能夠達到生存最大化，另方面就如同在有限空間內的老鼠，互相傾軋，人類之間因種族、信仰、階級、世代、年齡、性別的不同，相互欺騙、凌虐、奴役，殺伐在一國之內，國與國之間亦無時無刻在進行各種邪惡事端，如第一次、第二次世界大戰及其他大大小小數不盡的戰爭。這種種互相鬥爭，爭取生存的現象其實和其他物種沒有任何差別。

以這次新冠疫情來說，固然有不少溫馨的故事，但危機就是邪惡的轉機，這次疫病當然也展現人類物種的邪惡之處。新冠病毒是政客及財團心目中最完美病毒，一開始美歐人士就歧視甚至究責說這是中國人的病毒；再來就是「以疫謀權」，透過抑制傳染病毒蔓延的理由強化權力的管控，因就算能針對某型新冠RNA完成有效疫苗，馬上又發生變種，RNA病毒非常不穩定，新疫苗研發追趕不及，政客對人們就學、就業、旅行、移動就可加以各種不當限制。

再來就是「以疫謀財」，未經醫學傳統流程證實有效，就以高價疫苗強迫人民施打，且不斷追加新種疫苗及服用藥物，以致每人幾乎打上5劑、6劑疫苗之多，顛覆了傳統疫苗使用的規則。多少所謂專家、學者、財團、政府官員、疫苗藥品公司，不斷透過防疫機制在擴權、奪權、詐財，最可惡的是在害命，國際上也一樣是罄竹難書，台灣更是如此。追根究柢，人類就算自認是萬物之靈，最終也逃不過只是地球上的物種之一。

（作者為前衛生署署長）