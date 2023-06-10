反核團體對賴清德「核電備用」說法不滿，日前藉全國NGOs環境會議，進總統府當面向蔡英文告狀。蔡強調「非核家園尚在」，卻為賴解釋，若台灣面臨被封鎖的極端情形，窮盡能源選項後，考慮用總統緊急命令處理。

核能機組需要2至3天升載，無法緊急起動。且核電機組備用有前置工作，尤其乾式貯存場的啟用，更牽涉與新北市府的攻防。因此，善意理解「總統緊急命令」說法，可暫時替代法律效力，主要指涉延役法規層面。然而，核電廠延役應於執照到期5年前申請，這是原能會內規，隨時公告修改即可，不須經立法院。總統發布緊急命令，10日內送立法院追認，有不同意則失效風險，豈不自找麻煩？

「在國家政策上，法律和政治，哪個比較重要？」答案是政治，因為一般民眾時常忽略，法律是可以修改的。如果是法律問題，那就是想不想，而不是能不能，最後仍回到政治問題。

新聞眉角藏在這句話，「蔡英文說，她有特別去問賴清德整個談話過程」。如果候選人發言符合政治正確，何必「特別去問」？賴主席發表完談話，立刻遭政院及黨的發言人雙重打臉，現在蔡總統又是什麼意思？6月3日，經濟部次長曾文生出席電力論壇，對小型核反應爐侃侃而談，「過去太常說對方不好，應該要抱持開放態度。」

若循著近年國際能源轉型思路，或許「核能產氫」會是小型核反應爐在台灣的出路，既滿足能源配比目標，又具備新興產業利益，在政治上準備解套。曾文生乃黨工出身，不具電力專業卻操刀能源議題文宣，代理台電董事長；他的發言先一步透露，因為賴清德與童子賢衝撞體制，在黨內發生微妙的政治變化。

只是大小姐愛面子，得包一個戰爭極端情形，彰顯身為總統的緊急權力，才姑且算是為黨提名的候選人講話。但要說賴、童兩人的努力成功讓黨轉彎，倒也未必，因為蔡的說法，並沒有帶來任何實質改變。

畢竟蔡英文早就開示過「綠色是一門好生意」，隨著高端疫苗卡關，綠電還是比生技好賺多了。但2025非核家園的20%再生能源配比，經濟部已承認破功。風機和光電板在各地也爆發土地與生態爭議，扯出黑道槍擊案，重創民進黨形象。

擁核已是全國共識，若賴清德決心扯斷傀儡的絲線，說服蔡英文接受核能，得秀出「肌肉」多用點力，告訴社會誰才是民主進步的黨主席。

（作者為2018年「以核養綠公投案」領銜人）