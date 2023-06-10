民進黨性騷事件連環爆，平時高舉捍衛女權、性平，實際上卻長期包庇縱容私德敗壞，養成結構性沉痾，讓全黨上下成為性騷擾溫床。性騷可惡，性騷吃案更可惡，民進黨大打泥巴戰轉移焦點，也難掩性騷又吃案的事實。

接連爆出的數起性騷吃案，受害者有許多是民進黨黨工，但直屬長官不但未能伸出援手，還落井下石。婦女部主任許嘉恬問在車上遭性騷的下屬「為何不跳車」，還要她去草地練習大叫。青年部主任蔡沐霖檢討受害者燃起他人慾火，說「誰不把這個門撞開」。上位的年輕主管職場霸凌年輕黨工，所謂的進步價值，早隨權力慾望沉淪。

為了推卸責任、降低負面衝擊，民進黨大打泥巴戰，要把黨內性騷醜聞，導引為「天下烏鴉一般黑」。

更離譜的，立委林靜儀拿20年前學生性騷舊案牽拖台中市長盧秀燕，來做政治攻防、轉移焦點。林靜儀甚至說，「國民黨講性平，跟習近平講人權差不多啦」、「加害者換到非民進黨的人之後好像輿論討論的火就快熄滅了」。連性騷案都可扯上藍綠意識形態，凸顯民進黨毫無認真面對問題的反省能力，傲慢至極。

蔡英文兩次為性騷案道歉試圖止血，但她不正是黨內包庇、吃案的始作俑者？

2014年，陳為廷欲競選苗栗縣立委獲民進黨禮讓，旋遭爆曾在客運上對女乘客襲胸。蔡英文被問到對陳為廷襲胸的看法，不僅未苛責，還說「每個年輕人總是會面臨起起伏伏的啊，人生都需要歷練啊」、「年輕人嘛，不要讓他的傷痕太深」，竟頗有疼惜之意。

2017年，嘉義縣長張花冠控同黨立委陳明文對她摟肩性騷，據媒體報導，蔡英文宴請黨內立委時，問在場的行政院長賴清德等人能不能幫忙「喬一下」，讓事件「圓滿落幕」。婦女新知基金會為此強烈譴責，指民進黨不該繞過法律救濟管道，以搓湯圓的方式處理性騷案，應落實性騷擾法定處理機制，並進行性平教育，避免類似事件再次發生。顯然，蔡英文與民進黨充耳不聞。

5月24日同婚合法化4周年，賴清德說，「台灣正一步一步向世界證明，人權與性別平等，是我們引以為傲的價值」。一周後賴清德為性騷事件道歉，宣布要「強化黨內的性平機制，加強黨內性平教育」。民進黨虛假的性平外衣，被自己撕破。

文青式的道歉，無法修復受害者受創的心靈；打泥巴戰轉移焦點，更難掩吃案的事實。正人先正己，若繼續重用、提名私德不檢有性平爭議的人，民眾面對民進黨宣稱的性平改革，只會認定是華而不實的選舉口號，社會也將繼論文案後，再一次對民進黨「零容忍」。

（作者為前總統府副祕書長）