美國在台協會（AIT）主席羅森柏格日前抵台，先後拜會國民黨總統參選人侯友宜、民進黨總統參選人賴清德，然後在高雄會見民眾黨主席柯文哲。羅森柏格透露，她會對3位參選人公平對待，不會厚此薄彼，她最關注的是未來他們如果當選總統，將要如何穩定局勢。3位準候選人各言其志，希望在「面試」中得高分，至於羅森柏格如何打分數，外界就不得而知了。

台海和平 兩岸政策穩健

從目前透露出來的有限訊息得知，美方關注的重點是如何穩定區域局勢。美國如同中國以及東亞國家，同樣期盼台海的區域穩定維繫不變，這一方面要取決於中美之間的競合關係，另一方面要取決於兩岸政府的互動關係。3位參選人對於這個關鍵問題沒有差異，大體都已表露基本主張，台灣民眾對於誰的政見比較能夠維持台海和平也有初步判斷，相信美方的評估不會差異太大。

近期中美之間以及兩岸關係十分緊張，美國要了解3位可能的「未來總統」思維與政策方向，做為未來美國對台政策的重要參據，是可以理解的，但未來美國是否真的不會選邊站，就有待觀察了。就此而言，美國的三角戰略立場和台灣的基本利益並非完全一致，如何選出最符合台灣長遠利益的領導人，還是取決於台灣民眾的抉擇。

美國政府當下與民進黨政府維持良好關係，因為蔡政府對美方的要求配合度高，也未過度挑釁與刺激中共，沒有成為美國的麻煩製造者。然而，賴清德雖然聲稱將延續蔡英文總統的兩岸政策，但他們之間的理念與作風並不完全一致，未來賴如果當選總統，兩岸關係是否更加惡化不無疑問。

賴清德的兩岸主張除了未表明「台獨」字眼，可說是百分之百兩岸兩國，中國與台灣為主權不相隸屬，土地非屬不可切割關係，也就是如同美國與英國的關係，是兩國全然相互獨立的主權國家。美國在台協會也知之甚詳，也就不必再「複試」。至於民眾黨的柯文哲，上回訪美時在美國就和羅森柏格會談過，但柯文哲靈巧多變，在會談中是否刻意迎合美方立場可想而知。侯友宜的兩岸政策力求穩健，堅守《中華民國憲法》，同時反對台灣獨立與一國兩制，既不當「強國的棋子」，也不會成為麻煩製造者。

堅守憲法 維持中華民國

這次大選正值台海風雲吃緊，戰爭陰霾濃厚，競逐總統者如何規畫兩岸關係的對策，確保台灣的安全，無疑是這次選舉最重要的課題。賴清德的兩岸政策主張是最危險的，認為台灣已經是主權獨立的國家，「台獨」理念絲毫未變，所謂「務實台獨工作者」只是略加上和平與民主的包裝紙而已，謀獨本質一樣，而且反中比蔡總統更進一步。

賴清德表面上看似在維持現狀，其實本意是改變現狀。因為兩岸關係的現狀是建立在「兩岸同屬一國中國、主權互不承認、治權互不否認」的政治基礎上，而要中國接受台灣已經獨立的事實，就是要從兩岸一國改變為兩岸兩國。這當然是要改變現狀，必然遭致對岸堅決反制，也與美國維持現狀穩定的政策有別。賴的主張無疑將對區域穩定構成極其不利的影響。

柯文哲以「兩岸一家親」走遍天下，所提「五個互相」空洞無物。以前當市長，說一些人情道義的話就能過關，要成為台灣的領導人，就必須對兩岸關係清楚界定，光是糊弄而沒有具體對策不足以維持區域穩定。

相對而言，侯友宜的主張才是維持現狀的最好方式，他的兩岸政策建立在《中華民國憲法》的基礎上，形容中華民國是「杯子」，台灣是「水」，把杯子捧好，才有水喝；而且，只有維持中華民國，才能維持台海和平與台灣安全。事實上，《中華民國憲法》就是「一中憲法」，主權獨立的國家是中華民國而不是賴清德說的台灣，只有確認兩岸同屬一中，才能確實維持區域穩定。在3個準候選人，侯友宜的基本主張相對務實而穩健，美國政府應該看誰的主張對於現狀的維持較有穩定作用。