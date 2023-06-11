歷經5月14日和28日兩輪選舉，土耳其總統艾爾段終於以過半得票數連任成功，任期將持續至五年後的2028年。由於他的新內閣有意回歸「理性」，放棄強力阻升土耳其里拉，導致里拉自5月底以來屢創新低，今年迄今跌幅超過2成。儘管金融市場動盪，但已經領導土國20年的強人艾爾段續掌國政，對於地緣政治卻深具意義。由於土耳其位處中東，又是北大西洋公約組織（NATO）成員國，未來在外交與經貿戰略上會否「脫歐入亞-去風險化」，在中東和解的世紀變局中扮演更積極的角色，值得吾人關切。

土耳其人口盤點8,500萬人，GDP達9,000億美元，是全球第19大經濟體。該國既是代表「經濟先進」的經濟合作暨發展組織（OECD）成員，還是NATO的伊斯蘭教國家，同時也是G20的一份子。艾爾段以「土耳其的世紀」為號召，在投票率高達84.22％ （5,380萬選民）的情況下，最後以略過半數的52.16％ （2,770萬票）得票率勝出，對照在野政黨共同推出的總統參選人拿到2,540萬張選票，朝野得票差距縮小，對想維持強勢領導的艾爾段，無疑是一個重大的警訊。

在政治光譜上，艾爾段的伊斯蘭教政黨-「正義與發展黨」，已摒棄國父凱末爾（不強調伊斯蘭教）的「世俗主義」，以及「親近歐洲」與相對服膺「社會民主主義」的意識形態。他結合伊斯蘭教和民族主義的訴求，像是強調傳統的家庭價值，反對接納近400萬的敘利亞難民、公開指稱「境外勢力」並不希望他連任，呼籲不要讓西方國家決定自己的命運等等，均有利於爭取支持、贏得大選，卻未必見容於西方國家。

在經濟振興上，無論是解決影響民眾生活最嚴重的通膨問題，或是國境東南方大地震的災後重建，都是吃力不討好的重大挑戰。重要的是，現階段的經濟前景不明，既無法自外於俄烏戰爭的影響，更缺乏新的動能。更有甚者，艾爾段之前逼迫央行推動非正統貨幣政策（面對高通膨卻調降利率），導致金融市場動盪，新任內閣雖有意回歸正軌，但除非能提出有效的財經政策，否則將難取信於投資人。展望今年、甚至明年，勢必受制於國際經貿情勢的發展而定。

在地緣政治上，幾占土耳其20％人口（約1,500萬）的庫德族，主要居住在東南方與敘利亞、伊朗、伊拉克的交界邊境，如何處理人口將近4,000萬的庫德族獨立運動，一直是地緣政治上的難題。不過由於3月上旬以來，伊朗和沙烏地阿拉伯兩國外長在北京握手言和，南葉門交戰雙方達成停火的協議，以及敘利亞於5月上旬重返阿拉伯國家聯盟，今年以來中東的政治形勢，已經因為國家領導人相互訪問、坐下來談的具體行動，使得土耳其國境的南方和東南方，區域的政治環境氛圍已呈現出「從對立走向和解，從共存走向共榮」的意象。

就經貿合作議題觀之，土耳其經貿發展的長期戰略視野，「向西走或向東走」，是一個大哉問。克羅埃西亞在2013年7月成為歐盟的新成員國，對於申請加入歐盟30年的土耳其而言，體認到的是一個根本的問題：歐盟願不願意接納伊斯蘭教的國家？更重要的是，在剛過去的5月兩輪選舉期間，艾爾段已經感受到歐美國家冷對的立場，再看到5月19日到21日，七大工業國（G7）在廣島峰會齊聲挑明中國大陸「經濟脅迫」，對比5月18日到19日第一屆「中國-中亞五國峰會」強調攜手合作的「西安宣言」，以及5月18日到23日，基於「一帶一路」，由沙烏地阿拉伯和阿聯酋聯合舉辦的「2023中國-阿拉伯企業家峰會」，兩相比較，如人飲水，冷暖自知。

在土耳其北方是仍然交戰中的俄羅斯與烏克蘭，西方是基督教文明的歐洲國家，對於今時今日的艾爾段來說，其與歐美國家的公約數，無疑是美國在二戰之後，圍堵前蘇聯向南擴張版圖的「軍事土耳其」。從去年2月迄今的俄烏戰爭期間，土耳其從一開始嘗試扮演調和鼎鼐的角色，到後來維持中立，乃至於因為大選在即而自顧不暇。未來土耳其將如何重新定位與美國與歐洲的關係，7月NATO會議將是試金石，屆時瑞典能否順利加入NATO，土耳其與艾爾段的意向將是關鍵。

展望未來，在「西線無戰事」之後，艾爾段會不會「脫歐入亞-去風險化」，更重視與周邊阿拉伯國家的關係，當是另一個值得觀察與期待的地緣政治新格局。