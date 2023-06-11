中國東部戰區空軍聯合俄羅斯太平洋艦隊空軍，於6月6至7日先後在日本海、東海、與西太平洋進行「空中戰略聯巡」任務。8日緊接中國東部戰區以轟-6機4架遠距對海打擊群、殲-11戰機12架與殲-16戰機14架空中與制海作戰群、運油-20機與運-9通信對抗機各2架，無偵-7無人機1架等空中支援兵力，總計35架次等協同由台灣西南經巴士海峽往菲律賓海。中俄大規模聯演，引發國際關注。

依據以往中國前述編組與航跡等，推斷模擬演練阻抗，美海軍「尼米茲」號與「雷根」號航母打擊群在菲律賓海琉球群島附近菲律賓海域活動（大陸智庫「南海戰略態勢感知」依據6月9日美軍航母艦載機「灰狗」C-2A飛行軌跡推斷），並與日本海上自衛隊「出雲」號航母以及來自加拿大和法國的地面部隊在西太活動；2架中國空警-500預警機在我東沙島東北空域對前者中國戰轟機群與空中支援兵力等進行戰術指揮與管制。

中國國防部隨即於6月9日公布，當天中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立與俄羅斯國防部第一副部長兼俄軍參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）進行視訊，雙方表示「落實中俄元首共識、深化兩軍合作」。中國邀請俄國參加中方組織的「北部．聯合－2023」演習。由於，中國未說明此中俄聯演的內容，引發美日韓台等高度關注！

首先，查詢中俄聯演、中國至俄羅斯各戰區境內，有「東方-2018」、「中部-2019」、「高加索-2020」、「東方-2022」等，基本上均以陸、空軍種聯合為主。去（2022）年9月俄羅斯主辦「東方-2022」，雖有多國觀摩與小單位參訓，但中俄聯演屬於陸海空三軍聯合作戰。從演習任務與區域（日本海至鄂霍次克海）有意指日方與俄國有主權爭議之「北方四島」（俄羅斯稱南千島群島）。另從俄國聯演命名、以戰區為首、中國西部戰區曾於2021年主辦，在賀蘭山腳下的陸軍青銅峽合同戰術訓練基地進行「西部·聯合-2021」演習，俄軍首次抵大陸參加的戰役性質演習等，推斷「北部‧聯合2023」由中國北部戰區主導。

其次，回顧中國「深化國防和軍隊改革」，於2015年11月底開始進行兵力調整。2016年1月16日起根據中央軍委主席習近平，停止原七大軍區指揮權。2月1日各戰區授予軍旗並發布訓令，2月29日起全軍按新的領導指揮體制運行。中國北部戰區接收原瀋陽軍區與部分濟南軍區部隊進行重整，其負責的地理位置，涉及黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古、山東等省分，筆者依據近年東北亞、東亞之國際情勢與軍事發展，演習區域推斷將置重點在山東、遼寧省份內陸與近海黃海、渤海之陸海空域。演習性質可能主要針對美日軍事同盟在東北亞軍事力量的逼迫與日本介入台灣問題的行徑之嚇阻、次要也向南韓展示兵力，警惕美日韓聯合抗中。

最後，承上所述，此次「北部‧聯合2023」聯演，依據北部戰區負責地域涵跨陸海空域。因此，將成為中國進行「軍改」7年後，首次進行以戰區戰役級的三軍聯合作戰演習。並檢證「軍委管總、戰區主戰、軍種主建」、陸海空三軍甚至火箭軍與戰略支援部隊等聯合作戰。至於兵力數量多寡？從以往中俄聯演，初步推斷至少一萬人以上，演習前俄羅斯東部戰區將調動陸海空三軍兵員與裝備，前往中國東北地區陸空軍基地與機場、海軍港口進駐，屆時中俄兵力調動情況，將從即日起引發美日韓情監偵系統高度注蒐，有關此演習的發展持續關注。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會研究員、文化國發所博士）

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