假如你不在乎2024大選結果，這篇文章不必看。假如在乎，並渴望政黨輪替，這篇文章不僅要看，而且要仔細地看，冷靜地想。

儘管距離投票日還有6、7個月，然而目前浮上台面的3位參選人，都有個自固定的基本盤。因而當你決定要將票投給誰時，請考量以下分析：

依據2023年3月，台灣民意基金會發布的民調，認為自己是「台灣人，不是中國人」的比例將近8成。為了實現「台灣人當家做主」的信念，不管發生什麼醜聞與弊端，那些將民進黨視同「自己人」的民眾依舊會將票投給賴清德。客觀估計，綠營堅定的支持者約4成。

柯文哲口直心快，與傳統政治人物形成強烈對比，再由於他往往「一語中的」，宣布參選總統至今，贏得大量「厭惡藍綠惡鬥」選民的支持。這群人以年輕人居多。照目前民調看起來，白營堅定的支持者約2成。

侯友宜從政以來民調居高不下，此次代表藍營參選，由於經常「答非所問」，雖失去了不少選民的信任；但不管如何，他繼承了藍營的基本盤。再看藍營前兩次總統大選，都在分裂的狀況下，朱立倫得票率為31%，韓國瑜為38.6%。從這兩個數據來看，侯友宜獲得30%選票應為合理的估算。

也因此，未來除非爆發涉及候選人本身的重大醜聞，否則賴、柯、侯「難以挪移」的基本盤為4：2：3。請問剩下的1成對大選能有什麼影響？

全數投給柯文哲，賴清德勝。

全數投給侯友宜，藍綠或有一搏。

倘若你渴望政黨輪替，請問神聖的一票應投給哪一位候選人？（作者為海軍退役上校）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※