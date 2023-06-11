針對民進黨黨工遭性騷擾事件，前副秘書長林飛帆是否有涉及知悉事件，卻處理不當的疑慮，民進黨6月9日發布新聞稿澄清，林向前婦女部主任許嘉恬表達「若當事人有意願走性平申訴，黨部應提供必要的法律協助，也應儘速終止與廠商的合作。」同日，曝光之後神隱9天的林飛帆在臉書表示「仍然感到沉重和難過，也不斷在思考當時如何能做更多」。但，整個事件少了兩個關鍵答案！

5月31日民進黨宣布徵召林飛帆參選台北市第三選區立委，隨即爆出「輝哥性騷擾黨工事件」，6月1日起林飛帆道歉後隨即神隱9天。如果如同黨中央聲明的內容，其實林飛帆6月1日臉書就說過了，根本不需要神隱9天後才出面，黨中央和林飛帆看似為「吃案」畫下休止符，但是事發當時接近選舉時刻，那位說「要以大局為重」的高層名字卻隱而消失；其次，林飛帆這段時間有沒有向那位受害的黨工道歉，過程與結果同樣隱去不提。6月1日林飛帆曾說「這件事情不會就這樣算了」，但事實恐怕會「就這樣算了！」。

前婦女部主任許嘉恬向頂頭上司林飛帆報告黨工遭性騷擾事件，顯然是請示如何處理、處理原則，她沒有擅自作主，換句話說做決策者另有其人。所以，到底是哪位高層說「要以大局為重」，這是「吃案」成立與否的關鍵，黨中央和林飛帆隻字未提，有避重就輕之嫌。

事實上，這起事件在林飛帆被徵召選立委的敏感時間點被爆出，同時與「人選之人－造浪者」劇情巧合雷同，編劇簡莉穎、厭世姬和林飛帆既然有勇氣異口同聲說「這件事情不會就這樣算了」，就應該再勇敢一次向受害人們說清楚、講明白，當時的決策究竟有沒有問題。「輝哥事件」被爆出後，許多不分黨派的受害人「#Me Too」勇敢地站出來，難道不是受到這位勇敢的黨工鼓舞嗎？那麼為了誰的前途，能不能「就這樣算了」？

林飛帆神隱這段時間，就人之常情來看不可能沒有與受害人碰面、澄清誤會或道歉，那麼與受害人「河蟹」（大陸用語和諧之意）了也應該向社會大眾說明有沒有私了，否則就會為2024選情埋下地雷。這是民進黨刻意栽培「林九萬」的一堂課，只是「河蟹」的代價可不便宜。

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