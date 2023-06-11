最近台灣掀起揭露性騷擾惡行的風潮，迄今未歇止，許多平日形象端莊的名人都被波及。最令人震撼的是，一向倡導進步價值及性別平等的民進黨，不但內部與對外性騷擾情事嚴重，而且對於申訴案件處理漫不經心，為了保護黨的形象而以息事寧人態度處理，對於受害者遭受的傷害毫不在意，對於加害者的惡行放任不管。一個以性別平權號召的政黨都如此輕忽以對，何況一般不標榜正義理念的事業單位，它們對於性騷擾惡行及其申訴案件的處理，更是不堪聞問。

性騷擾情事遍存於社會各角落，無時無刻不在發生，其中最應正視並予以遏制的是職場性騷擾。無論是公權力機關還是民間事業單位，由於性騷案件雙方當事人之間常有權力不對等的關係，加害人之所以敢對被害人毛手毛腳或是做語言騷擾，通常是因為加害人居於優勢位置，利用其指揮監督權帶來的支配服從關係，使得被害人為求自保不敢抗拒，身心受折磨與煎熬也不敢申訴。由於職場性騷擾多半是在不對稱的權力關係中發生，因此受害者因其劣勢地位而受迫害與壓抑，即使身心受到創傷也無從獲得彌補。

職場性騷擾算是一種職業傷害，因而雇主必須承擔處置的首要責任，但絕大多數公私機關並未善盡工作平等法所課予雇主之義務，極少採取有效的糾正及補救措施，讓性騷擾被害人於事發當下或之後得到即時的保護與補償。這是法律賦予機構的責任，不能逃避，不可怠慢，但連執政的民進黨都悖逆而行，遑論一般事業體。

為了保護員工權益，使其免於在執行職務發生性騷擾情事，雇主必須明白宣示反性騷擾的理念與決心，進而教育員工認識性騷擾。同時，必須設申訴管道讓被害員工得以申訴，並盡所能保護受害者隱私，一旦發生性騷擾事件，要立即採取有效的糾正補救措施，而不能像民進黨負責管理的幹部一樣，為了保護黨的聲譽而將平日對外宣示的口號晾在一邊，未將性平等的價值理念落實於內部。

由於一般公私機關的執事者性別敏感度普遍不足，因此多將認為性騷擾是小事，或是認定受害者也有責任，懷疑其服飾不當或行為不檢，甚至如民進黨婦女部主任責怪受害者「碰到事情怎麼不跳車？」如此這般歸咎被害人，更鼓勵了性騷擾情事的發生。另一方面，多數機關對於建立友善職場環境的價值觀念不足，將機構利益置於員工權益之上，習慣於以「大局」為重，或者優先保護加害者的名譽而不予追究，總把提出申訴者視為麻煩製造者，從而選擇犧牲受害者權益，要求其委屈求全。

為了預防性騷擾事件被掩蓋、隱藏或淡化，助長加害人有恃無恐心理，又使被害人孤立無援，創傷難癒，故一旦雇主得知有性騷擾情事發生，即應立即啟動性騷擾調查。如果調查屬實，則應對加害人做嚴厲的糾正，並對被害人提出適當補救，這樣才能有助於被害人癒合傷痛。但在實務上，許多雇主為怕麻煩或擔心得罪人，加上性平觀念不足，在面對職場性騷擾時，多採取消極處理態度。

職場的性騷擾並不分男女和資歷，多半是一種性別歧視的表現，也不限於身體受到侵犯而已，但其實言語及非言語的性騷擾在職場也不少見，包括：惡意暗示、黃色笑話、性別歧視言語、用有色的眼光評論其外表、做出猥褻的姿勢和動作以及其他帶有性別暗示的不雅舉動與言語。另有一種性騷擾，被稱為「對價關係」，簡單的說，就是交換條件的意思，像是以性愛交換升遷或加薪。這些都是不能接受的惡行。

在職場要避免被性騷擾，除了依賴雇主提供友善的工作環境之外，另外極重要的是自我保護，對於任何形式的性騷擾都要嚴正以對，當受到職場性騷擾時，千萬不要因為飯碗或是職位考慮而予以姑息，選擇默默承受，而要勇敢地抗拒與處置，才能減少遭受被不正不義對待的風險。（作者為資深媒體人）