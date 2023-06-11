新北市板橋幼兒園餵藥風暴擴大，儘管司法介入偵辦，但在案情仍未明朗下，輿情怒火已燒向新北市政府，新北市長侯友宜數度道歉並與家長開協調會，卻無法安撫家長們的不安。面對2024總統大選，侯友宜的地方級競選團隊已面臨極大考驗。

網傳有家長4月就向市府1999與市長信箱陳情，新北市府擴大清查紀錄卻找不到資料，指5月15日市府才接獲通報，5月18日檢警就入園展開搜查，並對女幼師裁定交保，而5月19日1999才有第一件陳情案，從報案和處理流程來看，很難說有行政延遲問題。

但侯友宜5月17日獲國民黨徵召提名參選總統，案件隔天爆發曝光，媒體就開始關注，新北市府應警覺事態可能會擴大，當時就該積極運用行政手段介入調查，不該等到檢方二度搜查後才動作。而侯競選團隊早該重視此輿情，畢竟侯以新北市長身分參選，各種疏失都會在選戰中被放大檢視。

尤其之前恩恩案，新北市府強調通報沒有問題，但監察院對市府及衛福部都提出糾正，市府團隊更應上緊發條，而不是墨守成規辦理。當問題被政治化後，民進黨和網軍群起攻之，府院黨狂轟侯只顧選舉、荒廢市政，讓侯掛在嘴邊的「侯侯做代誌」，反成為對手攻擊的slogan（口號）。

新北是全台人口最多的縣市，也有處理重大災難的危機經驗，但日前侯友宜總統競選團隊才與國民黨進行四方平台會議溝通，顯然整合腳步過慢。

侯友宜參選總統，應該開大門走大路，不能再和過去打地方選戰一樣「侯門深似海」；面對抹黑攻勢，國民黨的團結也不能再喊假的了。