前民進黨婦女部黨工指控遭性騷被吃案，引爆綠版「#Me Too」風暴，時任婦女部主任的許嘉恬隨即請辭獲准，但負責督導的副祕書長林飛帆對此案不僅知情也未積極處理，卻能夠全身而退，顯然與民進黨主席賴清德宣示的性騷「零容忍」有一大段距離。

民進黨對於林飛帆的處置所以受到外界高度關注，除了因為此案點燃了這波「#Me Too」風暴外，也是民進黨內被指控「吃案」後，啟動調查的首宗個案。

雖然案件發生在蔡英文總統擔任民進黨主席時期，但賴清德為此已三度道歉，並宣示針對性騷處理的「三大黨務革新工作」，黨內對此案相關人員的處置結果具有指標意義，外界也都在看賴清德要如何「拆彈」。

不料，民進黨大陣仗啟動調查後，公布的首份報告，卻認為時任黨副祕書長的林飛帆在處置過程中「並未違反相關規定」。而根據林飛帆的說法，當時許嘉恬曾向他口頭報告過此事，他要求協助當事人進入性平程序、提供法律協助、並立即停止與該廠商合作。

但事情最後演變的結果，卻證明林飛帆當初要求的這三件事都沒有達成，當事人未能進入性平程序，也未獲得法律協助，黨內更未曾停止與該廠商的合作。

姑且不論林飛帆是否真的如他所說做了這「三項指示」，就算真的有，林在做完指示後，竟完全不去追蹤部屬是否有依照他的要求執行，即使清楚涉案廠商依舊在黨內活躍，仍舊「不告不理」，直接督導婦女部的林飛帆若非行政怠惰，就是失職，民進黨卻仍認定他「並未違反相關規定」，這樣的民進黨還敢恥言性騷「零容忍」？

民進黨這波被指控的性騷案幾乎涵蓋所有領域，除了婦女部黨工、青年部黨工、組織部黨工、還有小英之友會志工、甚至還有實習生，共同特點就是向上級陳報後遭到壓案。

這些部門被有意參政的青年人視為進入民進黨的入口，包括立委助理、競辦幕僚、執政縣市政府機要等職務，都是由這些部門主任以上層級協助引薦，也因此，性騷案一旦被壓，多數受害者都會選擇隱忍，民進黨這波性騷連環爆，這些部門的督導者最該負起責任。

林飛帆是賴清德親自提名參選台北市第三選區的候選人，但相較於對無黨籍立委參選人李正皓的迅速切割，民進黨至今仍無法對他「壯士斷腕」，除了因為林是蔡英文總統一手扶植的新生代，賴清德要選2024總統得仰賴英系和小英給的資源外，年輕人支持度低的賴清德，也擔心開鍘林飛帆會進一步斬斷太陽花學運世代的選票基礎。

對於黨內接連爆出性騷案，賴清德日前曾呼籲受害人勇於申訴，不必「以大局為重」，黨中央也不會考量選舉因素，但從林飛帆案來看，賴清德正在打臉自己。

（作者為資深媒體人）