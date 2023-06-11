美國媒體報導，美國國務卿布林肯即將訪問中國大陸，並可能與國家主席習近平會談，布林肯此行，將決定美中關係能否止跌回穩。自2018年川普政府對中發動貿易戰以來，美中關係持續惡化，雙方互信低落，形成全方位戰略競爭態勢，特別是軍事領域對抗不斷升溫。雙方若有意避免緊張關係失控，必須務實面對現實，恢復雙方關係正常運轉，對包括台灣問題等敏感議題，至少能暫時冷處理。

美國避免刺激大陸

美國有意降低與中國的緊張關係，但兩岸問題不會自動降溫，可以預期，拜登政府對台灣問題的發言與行動會轉趨低調、審慎，避免刺激、挑釁大陸。台灣普遍認定美國支持民進黨，但AIT主席羅森柏格訪台，公開宣示「美國不會在台灣大選選邊站，也反對外部勢力干預台灣選舉」。羅森柏格行程透明度非常高，確實未偏袒特定朝野政黨總統候選人，不但是對台灣，也是對大陸傳達美方的立場，這對一味抗中，完全依靠美國保護傘的民進黨政府而言，應是警訊。

在這一波尋求改善關係的過程中，美國扮演主動的角色，大陸相對被動，甚至拒絕恢復美中軍事溝通對話，導致兩國防長會議破局。近期美中在台海、南海區域的軍事布局與行動針鋒相對，軍艦、軍機多次短兵相接，擦槍走火似乎難以避免。布林肯此刻訪中，並可能與習近平會面，或許可以暫時釋放衝突一觸即發的壓力，但期望美中關係從此進入坦途，台灣安全無憂，顯然不切實際。

拜登政府頻頻對中國釋放正面訊息，如強調美國從不尋求與中國衝突及對抗、無意阻撓中國經濟發展與進步；G7峰會「廣島願景」，聲明不尋求與中國經濟脫鉤，將致力於「去風險」；白宮發言人柯比直言，布林肯殷切想要訪中的理由之一，就是探討是否能重新開通兩軍溝通機制。

美中都不希望競爭失控，發生雙方都無法承受的軍事衝突，國際社會也普遍歡迎美中關係回穩有利於世界局勢，再加上各自內部政治、經濟、社會需求，在這種情況下，布林肯恢復原本2月就要進行的中國大陸之行，並稱拜登與習近平「在某個時候會面」符合雙方利益，但與過去比較，美中互動已出現微妙變化。

「相互尊重、和平共處、合作雙贏」是中共處理對美關係的最高原則，大陸這次掌握美國希望對話，改善關係的機會，翻轉由美國主導、設定議題的不對等模式，確定美中分庭抗禮，平行競爭關係。另外，拜登政府已甚少提及曾積極倡議的「護欄」，而以華府智庫「保衛民主基金會」學者辛格頓所提出：「北京真正理解的唯一語言『互惠』」取代。根據美國專家學者與國務院的研究，美國應就美國債券、烏克蘭戰爭、對抗氣候變遷、有效管制鴉片類藥物芬太尼運銷、確保台海航運暢通無阻等重要問題，提出優先處理清單，使雙方溝通有所交集，可帶來立即效果，也是更有效的運作模式。

台灣成為交涉籌碼

美中關係盤根錯節，國家利益與目標迥異，雙方確實存在難以克服的障礙。美國口口聲聲無意圍堵中國，然而在中共眼中，美國聯合印太地區、歐洲國家就是要建立全球反中聯盟；西方國家高喊不會與中國經濟脫鉤，只是去風險，但又倡議建立應對中國「經濟脅迫」的協調平台。

美中最大的歧見及衝突引爆點是台灣問題。去年3月，拜習視訊通話時，拜登提出「四不一無意」，11月拜習首度實體對話，更傳出拜登擴大為「五不四無意」，涉及台灣問題包括：不支持台獨、不支持兩個中國、一中一台等，但中方認為美國「以台制華」未變，繼續掏空、虛化一中政策，這也是中共拒絕恢復兩軍對話主要原因之一。

美中交涉恢復高層溝通互訪過程中，必然觸及台灣問題，但中共立場更強硬，美國則以台灣海峽自由航行事關全球貿易為理由，迴避中共視為核心利益的台灣領土、主權問題。台灣若淪為美中交涉的籌碼與工具，全然失去自主性，才是真正「台灣人的悲哀」。

台海和平最終解決應由兩岸人民決定，民進黨政府「既不避險，也不避戰」，放棄戰略主動，陷入被動困境，這是最無能、最不負責任的做法。