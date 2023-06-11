近日美國AIT主席羅森柏格訪台並分別拜會三黨總統參選人，儘管美方並未逾越外交分際表明支持特定人選，但是藉由私下與三組人馬的意見交換，一方面彰顯美國作為世界霸權在台海事務與亞太局勢的話語權，另一方面向台灣未來領導人傳達美方對於兩岸潛在衝突的關切與立場，並期待「後蔡時代」台灣新政府的兩岸政策仍能框限在符合美方利益的戰略架構內。

說穿了，年僅40歲的羅森柏格在美國國務院的指派下訪問台灣三位總統參選人，其目的不外乎探底、面試與施壓。這位年少卻資深的外交官歷任各個與中國及台灣事務相關的職務，並曾為希拉蕊競選團隊的外交政策顧問以及布林肯任副國務卿時的幕僚長，今年3月羅森柏格升任AIT主席應與現任國務卿布林肯的拔擢有關。

雖說「薑是老的辣」，台灣眼前三位總統參選人儘管都是六十好幾的老江湖了，但是他們面對到訪的美國貴賓卻不是初出茅廬的小夥子，她對於中國與台灣事務的熟稔程度，可能超越絕大多數的美國職業外交官。

羅森柏格來台首先拜訪的是侯友宜，有論者認為沒先拜會賴清德，卻先拜會侯友宜很不尋常，是否暗示美國未必支持現任執政黨延續政權？這種推論顯係過度揣測，合理的解釋應該是侯友宜對美國而言是「白紙一張」，美國急於了解，所以不但優先見面，還當面邀請侯訪美。

可以推測，羅森柏格一定想弄清楚侯友宜的「杯水論」究竟是獨台還是緩統？中華民國這個杯子到底只裝著台灣的水，還是有足夠的空間容納大陸的水？她應當也想知道柯文哲「兩岸一家親」的論述，最終是否要在血脈相連的牽引下，親上加親永結同心？至於賴清德，他雖已提出「備戰才能避戰，能戰才能止戰」等符合美國利益的兩岸論述，但羅森柏格應該更想深入了解這位「務實的台獨工作者」會不會因意識形態的堅持而成為新的「麻煩製造者」？

從媒體揭露的有限資訊看來，羅森柏格與三組人馬的互動似乎都極為融洽友好，但對於不公開的談話內容，因涉及區域安全、兩岸與台美關係等敏感議題，侯、賴、柯均不願對外說明，所以「面試」的分數很難從蛛絲馬跡來加以拼湊推測，但經由羅森柏格心中尺度的衡量，必將反映在美國國務院內部的書面報告上。相信三位有經驗的總統參選人在回應相關問題上，必定保持彈性模糊的空間，避免日後徒增困擾。

倘若參選人的主張真讓美方無法理解或滿意，甫上任數月的羅森柏格在蜜月期間頂多「善意的提醒」或「溫柔的暗示」，「施壓」的程度恐怕連「輕聲說重話」都不及，但不意味參選人若置之不理，日後美方的各種反制力道不會逐漸加大。

美國因素在台灣總統大選中，雖不能說毫不重要，但也絕非是至要關鍵。美國為了展現其全球影響力，聲張其無遠弗屆的話語權，對其戰略夥伴的國內選舉表達高度的「關切」，既符合其利益，也不令人意外。問題是，身為中華民國主權國家的總統參選人，如何在面對世界第一霸權的使者時，以不卑不亢的態度彰顯國家的自主性，這才能博得選民的喝采與青睞。

（作者為佛光大學公共事務學系、未來與樂活產業學系合聘教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）