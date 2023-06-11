距離2024年的總統、副總統選舉僅剩7個月，檢視三黨參選人已經揭露的能源政策，均將核電納入未來考量，但續用或備用的作法則各自不同。國民黨侯友宜已公開宣示將核能列為選項，民眾黨柯文哲打算讓既有機組延役，民進黨賴清德則規畫將核能機組轉為備用，供未來緊急使用。

不論最後是哪一位參選人取得大位，核能機組都將有再起動的可能，只不過起動的時間點會有早晚之分，也有是否遭到封鎖的情境差異。必須特別關注的現實是，核一、二廠的4部機組都已停機，且因運轉執照到期，必須進入除役階段。

其中，核一已取得管制機關原能會核發的除役許可，並開始拆除非安全維護直接相關的周邊設備，如對外輸電鐵塔及緊急用氣渦輪發電機已完成拆除，緊接著應是非核島區的汽機廠房。不過，由於已完工的乾式貯存場未能啟用，再加上用過燃料池已經滿載，核一兩部機組的爐心內部仍存有無法取出的用過核燃料，冷卻系統因此必須維持在正常運作的狀態，也讓各項重要設備得以留用。

核二除役計畫書目前正由原能會審查中，由於審查還在進行，核二因此尚未取得除役許可，除役作業當然也就無法開始。此外，核二的乾式貯存場迄今尚未動工，兩部機組同樣有爐心燃料無法退出的問題，而在冷卻系統必須維持運作的管制要求下，未來就算取得除役許可，安全維護直接相關的主冷卻水系統及相關重要設備，依舊不得拆除。

不過，爭議多年的核一乾貯場執照問題，在台電狀告新北市政府並勝訴後，終於出現轉機，新北市政府很可能在台電重新送件接受審查後，依法院要求核發執照，而核二乾貯場也可動工興建。乾貯場正式啟用後，用過的核燃料便能從爐心移出，核一將可進入下一階段的系統拆解作業，核二在乾貯場完工後也是遵循相同程序進行除役。關鍵是，一旦主要設備與組件遭到拆除，機組將喪失重新起動的可能性，導致未來完全無法續用或備用。

既然侯友宜與柯文哲都有續用核電的打算，賴清德也有備用核電的規畫，為滿足各參選人的核能相關主張，避免執政後出現無法兌現承諾的窘境，台電應立即停止核一的除役作業，而原能會則應立即停止核二的除役計畫審查。

蔡英文總統日前呼應賴副總統有關核能機組緊急使用的主張，強調因戰爭遭到封鎖的極端情境下，總統可以緊急命令讓核能機組起動。只是，核能機組持續進行除役、主要系統不斷遭到拆解，屆時如何在窮盡其他能源選項後選用核電？

蔡總統若真心支持賴副總統核能機組轉為備用的規畫，同時顧及其他總統參選人的續用核電主張，應立即下令停止所有核能機組的除役作業，並要求經濟部與原能會儘速提出因應作法，展現現任總統的高度與氣度。

（作者為國立清華大學 工程與系統科學系教授）