近期，五月天在北京的演唱會門票開售，5秒鐘之內所有價位的門票速速售空。社交媒體上，「誰搶到了五月天門票」的詞條衝上大陸熱搜榜。演唱會期間，眾多沒能搶到票的歌迷，就算是站在北京「鳥巢」體育館外，也要聽一聽五月天的歌聲。

五月天登「陸」開唱只是2023年來兩岸音樂交流日趨活躍的一個縮影。從大陸線下演唱會市場來看，歷經3年沉寂後，五月天、周杰倫、張信哲、伍佰、任賢齊、劉若英、張韶涵等一眾台灣歌手在大陸的演唱會受到歌迷重點關注，一票難求已經成為常態。

在兩岸40餘年的交往中，音樂交流建立的情感與友誼，已成為兩岸民間友好關係牢不可破的聯結。如今，無論是大陸歌迷在北京紀念鄧麗君誕辰70周年，還是大陸節目《聲生不息》中兩岸音樂人的隔空對唱，那些風靡兩岸的經典旋律，如《月亮代表我的心》《鹿港小鎮》《橄欖樹》等，持續引發兩岸同胞的情感共鳴。

音樂是最能打動人心的，通俗易懂、膾炙人口的流行音樂更易於在普通人中傳唱。上世紀80年代初，台灣民謠歌曲傳入了大陸，一時間，羅大佑、蘇芮、齊豫、齊秦成為那個時代大陸青年崇拜的流行偶像。那個時候大陸改革開放剛剛開始，人們渴望富有生活氣息、易於學唱的流行歌曲。一時間，曲調簡潔、歌詞朗朗上口的台灣民謠歌曲受到廣泛歡迎，大陸年輕人都在學唱《外婆的澎湖灣》《鄉間的小路》《童年》等歌曲。

事實上，無論是台灣流行音樂的早期、中期，還是之後的市場化時期，台灣流行音樂始終充斥著人文情懷。這些流行歌曲不論是寫物，還是抒情，在文字意境方面都給人以美感，散發出純樸的氣息。

大約2000年後，流行音樂進入R&B的年代。以周杰倫、陶?為代表的台灣流行歌手締造了華語流行音樂的新時代，其創造的中國風R&B歌曲廣受大陸歌迷追捧。這是台灣青年求新、求變和熱愛中華傳統文化藝術的生動表現。

2010年以後，兩岸流行音樂發展的聯繫更加緊密，大陸成為台灣流行音樂的主要市場。同時，大陸音樂人也逐漸被台灣樂壇熟識。無論是流行歌手那英，還是民謠音樂人馬?、宋冬野，他們的歌曲吸引了大批台灣歌迷，台灣音樂的創作空間也因此變得更加多元。

令人注意的是，今天，在大陸廣為傳唱的多是那個時代的經典旋律。台灣的新歌、新人在大陸認知度並不高。台灣新生代未獲得大陸知曉成為當前兩岸音樂交流的大背景。從音樂市場來分析，該現象一方面是因為這些年台灣音樂市場並不景氣，好的音樂少，傳唱度不高。另一方面，大陸的音樂人越來越多，大陸原創音樂占據其市場主導。

不過，究其根由，還得從時政角度來看，蔡政府操弄的「去中國化」政策，把音樂與政治捆綁，致使音樂人顧忌太多，一些音樂交流也被汙名化。就拿上述《聲生不息》節目來說，已被不少綠營人士視作大陸的「統戰」節目。

儘管如此，在兩岸關係的曲折起伏中，兩岸音樂交流在民間互動中仍扮演著重要的角色，不僅豐富了兩岸音樂文化的內涵，也增進了兩岸人民的情感聯繫和互信。過去30餘年，兩岸文化通過歌聲穿透了隔閡。當今，通過開放對話和持續的合作，兩岸音樂交流可以超越政治障礙，有助於增進兩岸互信、促進和平發展。（作者為大陸資深時政評論員）

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