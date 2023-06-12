上一篇文章（來於2020年後：新台生時代）我寫得還挺開心的，多少滿足了自己的心靈需求，感覺自己這個「廢」的碼字人還是記錄下了一些時代變化，有種這樣的自我滿足。

但上一篇實在樣本有限，透過朋友介紹，我訪問了一位在武漢讀書的00後台生。高三畢業後，他決定來大陸讀書，籌組了三百多人的台生組織，平時也做台生之間的聯誼交流，周圍的「樣本」比我多許多。於是我與他聊了聊，作為上一篇文章的補充。

一，台灣朋友會刻意在我面前說大陸用語。

如果簡單粗暴地回答我身邊多數同齡人對大陸的看法，就是立場「普遍比上一代更綠」，但普遍對大陸民眾沒意見。你也可以說是「政治上更不喜歡，生活上更融合」。

很多人就算沒來過大陸，也有接觸過大陸網民、甚至不少人會有能聊天的大陸網友。

在台灣的台灣朋友，在生活中不太常用某些大陸用詞，但是他們當面對大陸網友，以及我這種「去大陸的」，他們會狂說。比如會刻意在我面前使用「牛Ｘ」！想展示一種「我懂你們喔」的親切。

（台北女孩附註：我有類似經驗，之前台灣朋友在我面前狂說傻叉，而且他不會用「叉」，而是氣沉丹田、用盡力氣喊清楚每個字——「好、傻、B～～～！！！」 ）

還有一個很有趣的現象，我有在台灣的朋友一直會用小紅書，但他不知道小紅書是大陸的，這甚至不是個案。因為平台算法會一直按照你的喜好推送，比如在上面查台北的美食和住宿攻略，後續就會一直刷到相關的，他會搞不太清楚（也不會刻意去管）這個平台是哪裡的。

對了，我身邊在台灣的台灣朋友，用小紅書的人數其實超過Tiktok，因為他們認為後者有點低齡化。

就跟現在台灣年輕人常不知道一些日常用語、以及一些App是「大陸過來」的一樣。我們這代對於這些「太常見的」沒那麼敏感，比如「視頻」「高清」。許多人會說，也不會追究是哪裡的。

我身邊的台灣朋友對大陸會有一些「嘴砲」，大陸人可能會當真、會不高興，但其實台灣人都知道，這些並不代表大家真的這樣想。

最經典的「嘴砲」，就是「有沒有被洗腦」「有沒有被抓」這一種的，我要來大陸時就收到許多這樣的「問候」。如果真的這麼容易被抓，怎麼有這麼多台灣人會來？這個其實大家都知道，但就是會這樣說。

二，在大陸台生的畢業考量。

我的生活經驗是，在台灣越好的高中，填大陸院校、過來大陸讀書的人越多。比如我是台南人，台南一中、台南女中（台南最好的名校）填大陸院校的人數會比我讀的學校多不少。我讀的高中不是特別好，「校史上」來大陸讀書的台生我是第三個。

台灣好的高中學生基本能申請上很好的大陸院校——那個同學可能在台灣沒考上心中的第一志願，但他能考上大陸的好院校、能讀自己想讀的科系。我碰過醫學類的這種是最多的。

再比如我自己，我的成績能申請上台灣還不錯的私立大學，但我能申請上大陸的某所「211」院校，這所學校在台灣知名度不高，但不代表它在國際排名上不好。我本科畢業後能再讀研，甚至有機會到更好的學校去。

你上一篇文章說，觀察到在大陸的台生留下來的意願不高，但我身邊多數台生會走兩條路：第一是爭取留下來。大陸體量擺在這裡，就算現在經濟不好，長遠發展來看仍有機遇。

何況，台灣對大陸學校的認識有限，在大陸讀書的台生，如果不是「台灣人都知道」的知名院校，他的學歷回台灣能加分多少呢？

另外一種就是選擇出國。有些院校在台灣知名度不高，在國際上還是很不錯的，這些台生透過大陸院校的跳板能出國到更好的院校。

三，又沒大錢可以賺，為何從台灣過來？

我以前雖然在台灣，但因為家庭因素還是會來大陸，所以我會看到大陸的基礎建設和生活質量的提升。因為長期觀察，才能夠看見這裡的長期變化。

但若以前從沒來過、直接過來讀書的台灣同齡人，確實不能體會「大陸經濟從什麼樣子到什麼樣子」。比起上一代人，他們很難理解所謂「大陸經濟發展」。

有人會說又沒大錢可以賺，為何從台灣過來？

除了剛才提到的，「可能能考上大陸好院校」等理由，我碰過很多台灣年輕人是「想離開家庭的管束」 「想離開台灣出去看看」。在這個前提下去思考現實問題：去澳洲摘草莓？去美國、日本、英國讀書或打工？

（台北女孩附註：我我我，我就是「不想回家」。想知道「沒賺啥錢，還死賴在大陸的台灣人在想啥」，歡迎購買我的第二本書《我在北京》。各大平台熱烈滯銷中。）

很多地方有語言障礙，去摘草莓或讀書都會面臨「期限一到，就得回台灣」的情況。除非頂尖，否則在西方國家或日韓找到相對可以的工作機會並不如大陸容易。若考慮長遠發展性、規畫性，有人就會選擇來大陸看看。

其實我這代台灣人在大陸是很能融入的、甚至能夠很活躍。我身邊有一群2022年才剛來讀大學的台灣學弟妹，年紀都比我小，他們自己組織了團隊，幫助其他也想來這裡讀書的台灣人。

他們還有Instagram帳號，幾乎每個禮拜都會收到在台灣的台灣人詢問，比如問他們如何在大陸克服學業壓力等等。

這些生活上的交流，台灣學弟妹是挺活躍的，大家也不會管對方政治立場。民間交流這一塊，很多大陸人會以為「來大陸的台灣人，應該都是比較國民黨的」，但根本不是這樣。

「做交流」跟政治立場，在現在的台灣沒有太大關係。

在大陸待幾年，其實會發現一個很有趣的現象：台灣朋友能懂我的大陸用語，但你未必能懂台灣朋友的「台灣用語」。

台灣人現在會不懂的，就是兩岸翻譯名稱的不同而已。許多大陸用語和流行語，台灣人就算不常用，也至少能懂一半以上。反而是台灣一些年輕人的「幹話」（廢話）沒有傳到大陸，所以台灣朋友跟我「講幹話」的時候我需要「翻譯」。

比如以前有一陣子我台灣朋友會發信息給我「割，吃東西嗎」，一問才知道這不是打錯，是用「割」這個詞來指「哥」。

台北女孩附註：去查了，這是前些年台灣小朋友在Instagram上的流行。據說是因為很多追星族愛喊偶像「哥哥」，所以用以諷刺「哥哥只想割（韭菜）」 「我叫你哥其實你是割」。我姊姊去詢問同事，同事表示，這個流行語是「中國來的」。

或是比如我問，「今年要不要來武漢找我？」他們會回一個「漏」，我得拜託他們翻譯才知道——原來是NO！（郭雪筠/台北女孩看大陸）

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