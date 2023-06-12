從民進黨性騷擾案開始，性騷擾風暴遍地烽火，從總統府資政、黨政與媒體高層、民運領袖，到學校、地方政府等等等，全台全面爆發成為一股社會運動。性騷擾事件凸顯出台灣社會各個層面、人與人之間，缺乏性別平等人權意識，而蔡英文口中「一個更安全的、更友善的社會，台灣人值得過的更好」，聽起來格外諷刺。

性騷擾頻傳 缺乏性別平等人權意識

根據民進黨提出報告明確指出時任婦女部主任許嘉恬的「2大錯誤」，而時任副秘書長林飛帆，在得知當事人不申訴後不處理「並沒有違反黨規」，此舉被外界解讀為吃案。民進黨黨務主管吃案事件，黨主席賴清德及前黨主席蔡英文都公開道歉。儘管民進黨祕書長許立明親上火線鞠躬道歉，將啟動最嚴厲黨紀處分，也將主動移送法辦，民進黨的報告，當時身為主管的林飛帆卻逃過一劫，社會輿論仍持續質疑，民進黨身為一個政黨組織，不但沒有創造條件阻止性騷擾行為，應該受到譴責。

防止工作中性騷擾的責任在於公司管理層，公司任務是定義價值觀，並確保在團隊中遵守職業道德、平等和相互尊重的原則。一個組織必須要有政策明確定義騷擾，包含保護員工的機制，並在發生性騷擾時規範員工不良行為。公司員工有義務在團隊中保持高標準的行為與良好的工作氛圍。公司管理階層應該要有性騷擾預防培訓，建立有效的騷擾案件調查機制和有效的懲處措施。管理階層與人力資源部門必須參與討論問題，並嚴格遵守個人數據保護和保密原則。

無論是政黨組織、政府單位、公司企業或者其他機關，任何一個機關內發生職場性騷擾事件，最該負責的是主管單位或者雇主。雇主必須根據組織的特點，進行管理，包括對員工教育與培訓、監控風險，確保員工可以自由舉報騷擾事件，保障受害者的權力免受威脅。今天民進黨黨內爆發性騷擾不當行為，騷擾者不但沒有承擔任何責任，事發之後甚至沒能受到處罰與指責，問題在於民進黨內部規定中，沒有明確性騷擾概念與規範，以及針對騷擾的法律保護的條款，才會引爆一連串的爭議。

林飛帆競選辦公室說明，民進黨9日發布新聞稿，針對民進黨前婦女部同仁遭受廠商性騷擾一事公布調查結果，釐清相關事件處理過程，確認「時任副秘書長林飛帆的作法與本黨〈性騷擾申訴及懲戒辦法〉等相關法規，並無相違」。林飛帆承諾，未來不論是制度改革或是推動文化與結構的轉變，都會盡全力去做，並再次向事件當事人表達誠摯歉意。

林辦強調，根據中央黨部調查報告第5點指出，「另有關前副秘書長林飛帆是否有涉及知悉事件，卻處理不當之疑慮，根據《民主進步黨中央黨部性騷擾申訴及懲戒處理辦法》第八條規定：「本黨部各部門接獲相關申訴案件時，應遵守保密原則並立即轉交申訴案予申訴委員會執行秘書。爲保護當事人隱私，本黨性騷擾案件系為申訴處理委員會之職權，由執行秘書（婦女部主任）辦理」。

明眼人都看的出來，民進黨的調查報告為了顧全林飛帆選情。若從職場倫理角度來看，林飛帆道歉聲明露了自己的餡，身為一個主管當下屬遇到職場性騷擾問題，事發第一時間為降低爭議選擇不處理，更沒有採取任何實際措施打擊性騷擾行為，這種缺乏法律與人權意識基本素養的意見領袖，如何代替民眾伸張正義？勝任民意代表？

民意盡失

性暴力普遍存在社會各個層面，因為缺乏法律規範與刑責，往往讓施暴者只受到輕微的懲罰，讓這些惡人起了壞念頭，犯下新的罪行。歷經一連串的風暴，提醒每個人都是值得尊重的人，誰都不應該容忍性騷擾，每個人都應該拿出具體行動與勇氣，阻止不當的行為發生，不該為了顧全大局、組織和諧，息事寧人。

就在5月31日深夜女性前黨工揭露性騷事件後，6月1日各大媒體陸續轉載報導，民進黨負面聲量飆高至超過2.7萬則，好感度也創下新低僅0.21。賴清德的單日負面聲量飆增至將近7000則，好感度更是創下正式提名為總統候選人以來新低，因為騷擾案，民進黨又盡失民意，是一大警訊。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※