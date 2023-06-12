3-1區塊開發簽署行政契約在即，開發商抱怨綠電收購價格太低、風機製造商又漲價超過3成，讓風場獲利不如預期，盼政府能出面解決。經濟部表示，價格屬於市場經濟，政府不會干涉，但國內綠電需求大，會在今年強化綠電交易平台，新增綠電團購選項，提供更多綠電給企業，同時也制定出合理利潤。

不具名開發商表示，過去開發商認為綠電都賣給台積電會是最好的選擇，一口氣能穩定銷售20年，且台積電在國際信用評等高，讓風場融資都很順利，後續轉供給台積電也都沒問題。不過隨著綠電供應增加，台電對轉供及電網強化等費用，開始要求使用者付費，且台積電又是業界有名「會砍價」，加上區塊開發的風場開發成本因國產化要求增加，成本降不下來、綠電價格又賣不高，讓開發商們都十分頭痛。

開發商說，目前全世界大舉投資再生能源，整體開發成本隨規模經濟成形有逐步下降的狀況，但台灣市場卻因為少數供應鏈業者寡占，「說漲價就漲價」，且近期又因疫情打亂市場秩序，所有成本不斷增加下，台灣市場與世界趨勢背道而馳，讓開發商過去做的財務模型一下子就作廢需要重新設計。

面對產業界大抱怨，經濟部回應，國內風電供應鏈已經逐漸穩定成形，市場經濟也有初步成果，相信未來競爭下價格會趨於平衡。由於2050淨零碳排目標已經確立，因應國內製造業對於綠電需求逐年增加，會開始規劃相關平台，提供更多綠電給需求端，同時也能讓價格回歸市場機制，不再是現在幾家喊價的情況。