國衛院撰寫的「2030兒童醫療與健康政策建言書」，引證警政署統計表示，過去20年間，0到12歲交通事故死亡或受傷人數從7664人增至9300人，增幅高達21%。國衛院指出，運輸事故是兒童非自然死亡的頭號殺手，其中9成屬於機動車事故。

長庚醫院兒少保護中心主任葉國偉表示，國內大部分縣市大眾運輸系統不完善，如果家長無力買車養車，只能騎機車接送孩子，但機車最容易發生嚴重事故。另有兒童福利專家建議，立法規範「機車安全座椅」，嚴格執法兒童乘坐機車戴安全帽，台灣兒童急診醫學會理事長李建璋則強烈建議「學齡前兒童不要乘坐機車」。

說來慚愧，過去40年來，台灣人均GDP直追歐美先進開發國家，可是公共運輸與交通道路建設，只能與中等開發中國家相媲美，而機車數量持續增加，機車與人口比，始終居高不下，差可比擬未開發國家。到如今，兒童搭乘機車事故比例高，死傷人數攀升，還在一味強調嚴格執法，戴安全帽、坐安全椅？為什麼就沒有人認真思考治本之道？

譬如：各縣市國小國中在學區內開闢校車，定點定時接送學童上下課。各個托兒所、幼稚園除家長自願自行開車接送外，縣市政府應利用補貼政策，強制開通校車，並在車上配置教保師。各級學校校車，使用者收費，可與公共運輸收費系統結合，政府適度補貼。非尖峰時間，中型巴士可支援社區及捷運接駁車，大巴可併入公車系統。錯開上下班時間，校車系統還可增加公共運輸的便利。當然，也可考慮將優良的多元出租車，機動納入多元校車的行列。

此外，考慮兒童安全，應立法強制規定12歲以下兒童不得搭乘機車。並利用牌照稅、燃料稅、停車費率等誘因，逐步減少機車數量，並盡速將機車全面汰換成限速的電動機車，綠能、環保、交通安全，同時兼顧。

因乘坐機車交通意外死傷兒童人數持續增加，是自詡自由文明的台灣之恥。這項恥辱，一日不除，台灣就不是文明之地。

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