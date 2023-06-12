打從春秋時代孔老夫子起，就深知「好色」是男人的常態，尤其是握有相當威權的政治人物，更是難免此弊，因此感慨說道，「吾未見好德如好色者也」。孔子這句話，雖可能是針對衛靈公寵信美女南子而發，其實也相當精確地說明了世間男人普遍「好色」過於「好德」的心態。

戰國時代，以面貌都麗、言詞雄辯，又寫得一手好辭賦的楚國宋玉，被他的政敵登徒子，詆毀成「好色」，諷諫楚王少讓他出入後宮，以免發生弊端。宋玉當然是矢口否認的，並舉證強調，他的東邊鄰居，有一位舉世無雙的美女，已經窺牆暗戀了他3年之久，但他始終不肯接受。相對來說，登徒子的妻子，長相極醜，瘸腿駝背的，但登徒子卻非常寵愛她，更與她生了5個兒子。以此而言，是誰真的「好色」呢？

以現在的觀點來說，宋玉的說詞，混淆了「美色」與「性欲」的界線，更抽離了人與人相處的感情因素與內在品德。宋玉為何不願意接受東家之子美女的垂青，其實是沒有明白說出的，最多也只能證明自己像是「坐懷不亂」的柳下惠，可以抗拒美色的誘惑，卻無法證明他自己是不「好色」的。

相形之下，登徒子顯然就是受了委屈了，這一委屈，非但抹煞了登徒子對自家「糟糠醜妻」的真實憐愛之情，也忽略了其妻可能具有的品德，更遺憾的是，「登徒子」一詞，竟在後世成了「好色」的代稱，舉凡言行佻達、貪戀美色的男人，都被目為「登徒子」。這其實是千古一大冤案，不計美醜、克盡夫道的登徒子，至少從相關記載中，是一點都看不出他是怎樣的「好色」的。

「好好色」，是人之常情，當然，如何才稱得上是「好色」，卻是與個人的審美觀息息相關的，西子王嫱，固然人人稱豔，但海畔也有逐臭之夫，是很難一概而論的。宋玉對登徒子的指摘，顯然是對他的「不擇精粗、美醜」，有不屑之意，而且也將「性愛」混雜入了既主觀又不失客觀的審美觀中。

因羨慕對方的容貌、體態，由眼及心，由心及體，產生欲與對方有「肌膚之親」的衝動，其實是完全正常的心理、生理現象，無論男女皆然。但必須是目許心成、兩廂情願，其間分際的掌握，才是第一要務。

其實，即便是兩廂情願，有時也是未必適合的。我們須得先明白辭賦這一文體的特殊體例。辭賦通常以虛構人物的方式，製造問答，大抵先由兩人先行，說出似是而非，或者不夠精確之論，然後出現第三者，顯豁出自己真的觀點。〈登徒子好色賦〉中的秦章華大夫，才是最能代表真的「宋玉」的觀點的。

秦章華大夫基本上是站在宋玉的一邊的，認為自己雖然一向「守德」，卻還是比不上宋玉。秦章華大夫的「守德」，是指他曾經遊歷過鄭衛溱洧之地，這是當時民風最為開放的地方，每逢春天，總是有許多年輕男女邂逅往來，贈物遺帕，互以情詞挑逗。秦章華大夫在那裡遇見了許多美麗的女子，也不免情生意動，就寫了「遵大路兮攬子袪，贈以芳華辭甚妙」的詩句，明顯有挑逗陳情的意圖。這位麗人，儘管對秦章華大夫頗有好感，但「意密體疏」，心中雖有此意，卻處處表現出了矜持，只一味含情帶笑，偷偷窺看，並回復了一詩，「寤春風兮發鮮榮，絜齋俟兮惠音聲，贈我如此兮不如無生」，很顯然是婉拒了秦章華大夫的好意，因此就避開不見了。

在鄭衛溱洧如此開放的地區，美人雖頗有心許目成之意，但顯然認為就因感其詩句，就因而私相應許，其實是不合禮數的，「不如無生」雖說得過於誇張，卻也正顯示了該麗人意志的堅定。這首賦最後歸結的重點，就是「目欲其顏，心顧其義，揚詩守禮，終不過差」，「好色」必須「好德」，該麗人的行止，就秦章華大夫的眼光看來，就是「故足稱也」，是非常值得稱道的。在此，秦章華大夫是藉麗人的「守禮」，來反襯自己的孟浪，也藉此對宋玉的不因色動心大加揄揚。宋玉也因此得以為楚王留下重用了。

宋玉為何不敢接受東鄰美女的情意，其實很可能有多種原因，但〈登徒子好色賦〉僅僅著重在「禮教」二字之上，而以鄭衛溱洧間的麗人「守禮」為對襯，顯然宋玉自己是可以當之無愧的「好色如好德」了。

「飲食男女，人之大欲存焉」，食與色，來自於人的本性，儘管「美」的定義人各不同，但對「好色」的追求，卻都是有志一同的。在人一生的成長過程中，極可能出現過不少能使自己心動、心悸，乃至不惜生死以之的對象。但是，在感性的衝動下，儘管是「好色」，也必須受到「好德」的制約。所謂的「德」，我們不必過於誇大渲染，將什麼聖賢、禮義的大道理，抬出來嚇人、唬人，其實只須緊緊把握住「合宜」兩字，便已足夠。

什麼叫「合宜」？充分的換位思考，己所不欲，勿施於人，就可以是「合宜」的。一般「性騷擾」案，犯行者多半是上位者、有權者、富有者、有名者、強者，不妨試想，如果自己，或是自己家中的妻女，是否願意容忍這些言語或行動上的「騷擾」？其實就不難把握其間的分際了。這就是「好德」了。

世間「好色」者多，「好好色」者更是不少，但「好德」者就未必見得有多少了，此所以孔老夫子會有「吾未見好德如好色者」的感慨。「性騷擾」通常發生在理性失控的情況下，如醉酒之際；但也常見是存心貪佔便宜，在言語和行動上揩油、吃豆腐，以滿足個人的威權感，前者猶自可術，但後者如果被騷擾的對象不即時表態反感或抗拒，恐怕接下來就是進一步的「性侵害」了。因此，呼籲所有被「性騷擾」的受害者，務必要及時且嚴正地表態，以杜絕未來可能發生的更極端事件。

目前，依台灣的法律，「性騷擾」的刑責，一旦成立後，可「處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金」，嚴格說來，並不是什麼重罪，但是，在#MeToo的浪潮襲捲之下，即便十數年前的舊案，也可能被翻掀出來，而一旦被糾舉出來，恐怕一輩子都要承擔起這個不名譽的罪責，聲望、地位，都將毀於一旦，連後悔的機會都沒有了。管好自己的下半身，理性約制自己的言行，恐怕才是真正的自保之道。（作者為退休大學教授）

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