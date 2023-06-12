新加坡國防部長黃永宏近日以「F1車手蒙眼賽車」形容當前中美互動現況，呼籲中國與美國應增加接觸並維持溝通管道，國與國之間必須有正式和非正式的溝通管道，才能在意外發生時，用以降溫和防止衝突。但中美之間誤解越深，近年來美國對中的態度轉為惡劣，因此中國大陸現在也很反美。一旦中美發生激烈衝突對抗，那將是世界不可承受之痛，台灣不能再繼續跟著美國走、聽命美國行事，否則捲入中美衝突洪流漩渦，台灣必將隨之飛灰湮滅。

6月初在新加坡的「香格里拉對話」中，中美兩國防長都提及應恢復對話，但場中談和、場外卻爆軍艦衝突。美國及加拿大軍艦在「香格里拉對話」舉行的同時也聯手穿越台海，大陸軍艦橫向攔截美艦「鍾雲號」，相距僅100多公尺就險些相撞。台灣海峽一直是中美關係當中的熱點，中美船艦與軍機也有多次發生對峙險些擦撞事件，在相互質疑誠信之際，可能讓兩國對話再度拖延，這對台海和平穩定頗為不利。

美國正在用盡一切手段阻止大陸取代美國成為世界霸權，而台灣正是被美國捏在手中最佳工具，美國以軍售、政府官員訪台不停刺激中國，2022年8月美國眾議院議長裴洛西突襲式訪台，在台海空域有上百架美、中、台軍機叫陣對峙，大陸軍機多次故意穿越海峽中線，軍事情勢非比尋常。中國是一頭容易被激怒的獅子，在對峙的過程中萬一發生衝撞，台海可能真的就要燃起戰火了。

當然此時的美國還不會想與中國開戰，而且拜登政府更關切明年的美國總統選舉，由於中美關係是拜登連任的棘手難題，拜登政府不會允許美軍涉險引發戰火。所以當大陸軍艦攔截美艦「鍾雲號」時，「鍾雲號」還是減速改變航向而去，未發生正面衝突，但兩國都互相指責是對方故意尋釁。不過，發生意外衝突也並非不可能。

今年4月，共軍在台海周邊圍島演習，期間，美國尼米茲號航艦（USS Nimitz）與多艘戰艦部署於台灣東部外海數百英里處，並與解放軍的航艦山東號保持安全距離。當時大陸官媒宣稱，隸屬山東號打擊群並配備超音速反艦飛彈，噸位達1萬2000公噸的055型驅逐艦「嚇跑了尼米茲號」。不過解放軍結束在台灣附近海域的軍演後，美國與菲律賓上週舉行數十年來規模最大的聯合演習，「尼米茲號」不是被嚇跑的。4月初，華府和馬尼拉簽訂協議，使美軍可進駐菲國的4個軍事基地。顯然美國是準備慢慢與中國進行持久威嚇、長期消耗，聯合其他反中勢力一起壓制中國的崛起。

美國可用於壓制大陸崛起的手段，最便宜又可獲利就是利用台灣來壓制大陸，其他如禁止高科技產品輸入大陸，美國自身亦會蒙受其害，而「以台制華」亦受貪婪權位的台灣政客們樂意接受，以至於台灣成為中美衝突漩渦中的核心，而台灣又是大陸核心中的核心，故大陸必與美國周旋到底，無可退讓。

中美衝突越劇烈，台灣愈危險，美國愈教唆台灣買更多武器，美國軍工複合體愈會賺更多的戰爭財。台灣人民愈遭受更多的剝削，而台灣的政客們會更抱緊美國爸爸的大腿，連國家的尊嚴亦可不要，一個小小的美國官員，憑什麼來台灣面試3位總統候選人？

台灣的政客們應認識清楚，台灣對大陸而言，是民族的宿命，是民族的尊嚴及復興。會不惜以任何代價統一台灣，而美國只是把台灣當一顆棋子，用來與大陸討價還價，當代價豐厚時，或面臨毀滅的危險時，會隨時把這顆棋子拋棄。這個道理難道台灣的政客們不知道嗎？不，台灣的政客們都很聰明，都能把台灣人民催眠抱著炸彈沉睡，怎樣會不知道這個道理呢！只是貪婪權位甘願當美國的看門狗，不惜把台灣推入戰火中，讓台灣人民生命財產毀於一旦。

只要台灣繼續跟著美國走，就不能置身中美競爭衝突之外，中國若一再容忍美國的挑釁，讓美國不停糾團聯合其他國家艦隊在台海耀武揚威，美國就會更大膽地支持台灣，民進黨政權也就會更大膽地走台獨的道路。所以中國必然不會再讓美國等其他國家艦隊沒事就來台海打卡，美國想要在台海自由航行，必須與中國有一番角力。而美國務卿布林肯可能重新安排在數周內訪問中國，能否順利成行並與中國重新建立對話機制，也是台海安全關注的話題。

而台灣目前被美國牽著鼻子走，很有可能一不小心就捲入大國紛爭的巨浪之中，與中國大陸之間的和平對話應該盡速著手，面對台海紛爭，執政的民進黨束手無策，在野的國民黨又多所顧忌，唯有民間的力量來催化、推動，兩岸必須開啟大談判時代，莫要猶豫遲疑，國際局勢瞬息萬變，或許戰爭正在悄悄而來。（作者為前立法委員、「兩岸和平公投」發起人）

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