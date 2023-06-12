民眾黨總統參選人柯文哲被青年問到國防安全議題時脫口而出，表示如果他來做總統，網軍會是第一優先。他想過，以後每年都選一天挑個題目，比如10月1日中共國慶，今年把他們的高鐵系統全部癱瘓、明年把ATM全部癱瘓，藉此「告訴他們不要亂動，真的動，我就搞你」。柯P的話，說得太直白，也太挑釁，與立法院長游錫堃說台灣已經量產可以打到北京的「雲峰飛彈」，要中共犯台前三思，不要傷敵八百、自損一千，如出一轍。

柯文哲說的網軍，就是國軍資通電軍，也是國軍最神祕的單位，於2017年7月成立，指揮部位於新北市新店忠信營區。資通電軍成立後，四處招兵買馬，行事低調，至少有6000兵力的規模，其中，「網路戰聯隊」已成中共情蒐的重要機敏單位，全台有多處據點，亦隱身於民間。

網軍一如軍情局的情報員，包括可以做身分掩護、染色，也有化名，更可在民間設公司行號當掩護單位。軍方為了網羅高手絞盡腦汁，也會放長線。培養網路戰士，年紀愈小愈好 ，接觸外界愈少，心思單純，愈能專注網路世界。駭客未必是最聰明的，數學不必最頂尖，要的是心思空白純淨。

軍方也會超前部署，鎖定國中與高中生的電腦好手，但需家長同意；至於大學生，軍方會注意駭客比賽的與會高手，每個駭客都有自己的獨特手法與路徑，就像簽名一樣，軍方摸得一清二楚。例如曾有位唸台大的好手，軍方注意許久，對他的手法相當熟悉，但這種資安高手多半不願為軍方所用，因他們都是民間公司高薪挖角的人才。

此外，服義務役的役男，軍方亦將各大學資工與資管的網路高手一網打盡，在接受基本操練後，就直接送到資通電軍受訓，與軍中駭客過招，培養團隊默契。

國軍網軍也會前往位於波羅的海的愛沙尼亞取經。愛沙尼亞緊臨俄羅斯，頻遭俄國駭入，處境與我相似。俄羅斯是西方國家的網路高手，而中國大陸則是東方國家的佼佼者，因此愛沙尼亞如何防護資安，台愛雙方常研討切磋。

由於中共把台灣當做網路作戰的練兵場，我對中共網軍手法亦有相當掌握。某次，偵測到政府高層官員的個人筆電傳出不明檔案，國安高層發現這位政府官員的筆電有4個木馬程式，並告知「有2個是安徽的，1個是福建的，還有1個是台灣內部的」，顯現軍方資安防護的實力。

網路作戰已是國軍的不對稱戰力。在資安領域上「沒有攻不破的牆」，這是鐵律。網軍練守就是練攻。國軍從未公開展示網軍戰力，但以台灣的科技實力，網路作戰一旦派上用場，絕對是祕密武器。