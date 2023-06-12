最近新聞報導美國國務卿布林肯將在本月18日訪問中國大陸，這是自2018年以來，訪問大陸的美國最高層級官員。這個消息顯示，雖然美中關係不斷惡化，但雙方仍努力嘗試各種溝通與交流，因為唯有透過交流與溝通，才知道彼此在想什麼，才不會因為誤判而導致嚴重的衝突與後果。

同樣地，過去幾年因兩岸的官方溝通管道中斷，導致兩岸關係不斷惡化，包括海峽中線消失、大陸軍機擾台、軍演不斷等等，短短幾年之間，台海成為全球發生戰爭機率最高的地方。

執政當局當然不會不知道兩岸關係在不斷惡化，兩岸戰爭的風險在不斷提高，因此在總統新年文告和相關部門的新聞稿中都多次提及希望兩岸應該多多溝通、增加交流，維持和平，這樣才符合全體國人的最大利益。今年3月陸委會的民調結果顯示，高達83.5%的國人認為兩岸應維持溝通與交流，因為大家都相信只有增加兩岸溝通與交流，才有機會降低雙方敵意，進而維持兩岸和平，這是再簡單不過的道理。不久前，民進黨總統參選人賴清德也曾表示，他現在最希望一起吃晚餐的人就是大陸領導人習近平。理由就是希望能有機會進行溝通。

也正是因為現階段兩岸的交流如此重要，因此去年8月國民黨副主席夏立言在面對國內龐大壓力下，啟動了3年來第一次國民黨高層赴大陸的訪問。當時他曾當面向中共高層反映台灣人民對大陸進行軍演的不滿；同時，也代表大陸台商提出兩岸航班航點不足等議題。其後，陸方也針對開放小三通和增加航班航點做出了正面回應。隨後國內工商團體包括工總、商總和電電工會等也紛紛赴大陸交流，畢竟大陸是台灣最大的出口市場，企業界不可能忽視。

3月下旬，馬前總統帶領台灣青年學子訪問大陸更是掀起了兩岸交流的熱潮。馬前總統不但在大陸多次提及中華民國，也曾指明他是中華民國總統。更重要的是，他在大陸多個大學的演講造成旋風，讓大陸人民再次感受到「台灣最美的風景是人」。這種作法不但讓雙方年輕人了解彼此，也大幅降低敵意，不正是增加兩岸和平機會的最佳做法嗎？

問題是，在目前兩岸兵凶戰危的時刻，包括政府與民間都認為兩岸交流是件重要的工作時，政府部門又是怎麼想的呢？當馬英九基金會想要持續上次訪問的成果，回邀大陸年輕學生訪台時，卻傳出有關部門直接要求不要送件，因為不會通過。這讓大家非常訝異，政府反對的理由到底是什麼？擔心有國安問題？或擔心大陸的統戰？

在此同時，6月中旬一年一度的海峽論壇將在廈門召開，國民黨將由副主席夏立言帶團參加，相關部門立即說，不希望國人參與，因為海峽論壇是大陸重要的統戰工具。有關部門也明確表示，反對國內地方首長參加。問題是，海峽論壇已舉辦了14屆，除了疫情之外，每年都有許多國人參與，請問大家有被統戰嗎？

總之，民進黨政府給國人的感覺就是「說一套、做一套」。嘴上說兩岸應該要多溝通多交流，但當民間要進行實際的溝通交流時，卻不斷找各種反對的理由來阻止。請問，去年夏副主席去大陸訪問時，主管部門是否有要求他不要去？現在直接反對馬英九基金會邀請大陸學生來訪，又反對國人參加海峽論壇，這些做法充分顯示，民進黨政府希望兩岸多溝通多交流的說法根本就是在欺騙台灣人民。問題是，如果這些基本的交流與溝通都做不到，兩岸又如何維持良好關係，又如何維持長久的和平？

（作者為國立政治大學經濟系兼任教授）