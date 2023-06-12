新北市長侯友宜從5月17日獲國民黨徵召參選總統以來，不但沒有慶祝行情，民調還一度滑落至老三，箇中原由除了藍營內部分歧，更大原因是侯競選團隊迷航了，老是搞不清楚輕重緩急。幼兒園疑似餵藥案議會專案報告，侯沒能親赴火海直球對決，錯失良機。

侯友宜身兼新北市長及總統參選人兩種身分，優異市政挺選戰是大利多。如今爆發幼兒園疑似餵藥案，後院嚴重失火，不論最後結果是烏龍爆料或真有不肖老師為了輕鬆工作而餵藥，對民進黨來說都是攻擊的超級核彈。因此不論是市政或是大選策略，拆彈都是侯的當務之急，也是化危機為轉機的關鍵。

侯已兩度與家長面對面溝通，也首度現身市府記者會，雖展現用心善後與解決問題的誠意，但民進黨排山倒海的攻勢怎麼可能就此休止？侯如出席議會專案報告必遭慘烈轟炸，但至少可以主動還擊；如選擇避開火線，大火燎原更難以收拾。

侯雖已成立競選工作室，5個7、8年級生發言人有如人形立牌，面對幼兒園案無法發揮即時戰力，理由無他，都是侯家軍，身為部屬不敢勇於建言。又如侯諷韓國瑜參選總統的影片同樣無法明快澄清，任由影片發燒引爆韓粉不滿後才急著滅火，傷害卻已造成。

侯市府幕僚同樣患有大頭症，面對民進黨各式巨炮伺候，侯團隊遵照侯式風格回應「尊重議會流程」，也就是議會只要求教育局及衛生局專案報告，市長沒被要求列席。但侯既是主帥，又是槍林彈雨出身的刑警，面對民進黨漫天炮火有何所懼？選戰瞬息萬變，兵貴神速，侯團隊應提供充分彈藥供主帥主動迎戰，而不是畏縮迷航、束手無策。