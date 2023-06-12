大陸對台最大民間交流活動「海峽論壇」目前選定6月16及18日擇一召開。圖為第十四屆海峽論壇大會主會場。（中新社）

第十五屆「海峽論壇」即將在2023年6月上旬開始在福建省各地陸續舉辦，歷屆論壇除了在COVID-19疫情期間改採視訊舉行外，其餘各屆皆是參與人數最多，最多時超過1萬名台灣各界人士參與，涵蓋範圍最廣、談討議題最深入的兩岸交流活動，絕對可以稱為兩岸民間交流最佳平台。

眾所皆知，自從2016年5月民進黨執政後，由於不承認「九二共識」，被大陸認為是破壞雙方政治互信基礎，使得兩岸海基、海協制度性協商管道中斷，許多有關台灣同胞福祉的問題無法透過協商來解決，同時也由於台獨意識形態與外部勢力介入，使得台海緊張情勢螺旋式升高，台灣民眾都非常憂心。

而在過去3年多的時間，由於疫情影響，雙方民間交流也受到嚴重衝擊。現在疫情緩和，「海峽論壇」重新恢復舉辦實體會議，台灣各界，包括中國國民黨夏立言副主席在內，都將率團參加，這絕有助於兩岸民間健康有序交流的推展，台灣各界應該樂觀其成才是！

歷屆「海峽論壇」分為主論壇與分論壇，探討的議題包括「青年互動」、「基層往來」、「民間文化」與「經貿交流」，非常契合兩岸關係發展之需要，也有利於維繫台海和平穩定、繁榮發展！

就「青年互動」而言，可以讓台灣青年瞭解自己的血緣、種族與歷史根源，更可以促進雙方青年彼此認識，培養情感，過去經驗顯示，兩岸青年互動不但蹦出許多愛情火花，同時大陸也提供台灣青年更多表現機會與發展舞台。

在「基層往來」方面，台灣各級民意代表與村里長赴大陸進行交流，可以讓台灣各界充分感受到大陸快速發展以及兩岸關係的密切。另外也可藉「基層往來」反應台灣各界的心聲，包括農漁產品與食品恢復輸出大陸、大陸同胞重新恢復赴台旅遊等，就是台灣基層各界非常關心的事項。

再就「民間文化與經貿交流」而言，兩岸血緣相同、文化同源、地理位置相近、人員往來與經貿關係密切，經過多年發展，大陸已是台灣的第一大貿易夥伴、第一大出口與進口、第一大順差來源、並且是台商投資最大與人民旅遊最多的地區，在兩岸關係如此密切的情況下，理應擱置爭議、務實協商、加強交流合作！

過去兩岸曾在「九二共識」的基礎上，建立海基、海協兩會制度性協商管道，舉行過11次會談並簽署23項協議，為兩岸開啟和平發展的黃金時代，現在卻受到台獨意識形態與外部勢力的干擾，使得雙方瀕臨戰爭的危險邊緣，實在令人唏噓不已！

現在「海峽論壇」重新開啟兩岸民間對話與健康有序的交流，台灣朝野各界應該給予高度肯定與支持，並且透過「海峽論壇」表達台灣內部主流民意：「維持現狀」、「避免戰爭」，並在雙方政治互信基礎「九二共識」之上，「擱置爭議」、「對話協商」、「交流合作」，「和平發展」、「共創雙贏」，這才是台灣人民最佳選擇道路。（作者為海峽兩岸經貿文化交流協會祕書長）

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