美國在台協會（AIT）主席羅森柏格訪台6天，面訪藍綠白提名的3位總統參選人，並強調「美國不會在明年的台灣大選中選邊站」。羅森柏格離台後，AIT處長孫曉雅在接受網路節目《大雲時堂》訪談時宣稱，美國不會因為台灣領導階層變動，而改變對台態度。兩人的說法推翻了台灣人普遍的認知，以為美國必將支持賴清德。

美國期待兩岸溝通

那麼，什麼才是美國樂見總統人選的條件呢？2014年美國曾公開拒絕蔡英文，力挺馬英九連任。2016年蔡英文與台獨劃清界線，表態接受《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，最後獲得美國認可，從此可知美國的界線，這也是蔡英文兩度就職演說，都表述中華民國憲政體制的原因。

美國現在希望與中國恢復對話，會小心翼翼和法理台獨劃清界線，賴清德心知肚明，因而表態支持「四個堅持」 ，強調「兩岸路線和蔡總統一致」。只是依賴清德「台獨金孫」和「務實台獨工作者」身分，要他說出接受《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》有難度。

畢竟，蔡英文曾任陸委會主委，中華民國認同沒有太大問題，但賴清德不同，推翻中華民國可能是他從政的初心。所以，賴清德只能模糊的說「蔡規賴隨」。

賴清德能否、是否願意繼承蔡英文「模糊戰略」的資產，美國並不完全放心。賴清德執政若出現兩岸暴衝行為，很可能引發台海戰爭，美國會被拖下水，這是美國「疑賴」之故。為了讓美國放心，賴清德不斷強調「和平」，承諾竭盡所能穩定台海和平現狀。只是，如何穩定台海現狀，賴清德並沒有論述。

孫曉雅倒說出了美國的期望：「我認為兩岸溝通以及擁有溝通管道很重要，但這可能會是個很大的挑戰。3個政黨雖然有各自切入的角度，但都有想和中方溝通的意願，這似乎是一個共同的目標，我們絕對會支持的，總體來說，溝通是好的。」

美中關係緊張當下，美國需要的是兩岸官方的溝通，而且應該建立可信的溝通管道。民進黨執政下，不但官方交流不可能恢復，甚至正常的民間交流，蔡政府都能擋就擋。馬英九基金會想邀請大陸50位學生來台參訪，陸委會卻推三阻四。大陸同意陸客團來台旅遊，陸委會仍不願放手，這種作法並不符合美國利益，也等於給賴清德設置障礙。

孫曉雅說得很清楚，對話是好的、有用的，美國也正在尋求跟中國有更多的交流和對話，美國當然不會阻止台灣和大陸交流。但陸委會彷彿聽不懂美國的話，究竟什麼用心，恐怕也只有民進黨自己知道。

美中需要和平共存

美國並不希望台海發生衝突，依照美國參謀首長聯席會議主席密利將軍日前在美國國防大學畢業典禮致詞所說，美國不再是唯一強權，目前至少有3個超級大國，分別是美國、俄羅斯和中國。他認為世界正走向多極化，除了3個超級大國之外，其他地區很快會出現下一個超級大國，冷戰後的單極霸權時代已經結束。

美國既然無法維持單極霸權，只能採取集團化對抗模式，在集團化對抗之中，或許可能發動代理人戰爭，但絕不容小國成為大國衝突的突破口，以免地區性熱戰拖垮整個集團。多極化的趨勢正是美國急於跟中國大陸進行對話之因，美國媒體報導國務卿布林肯正安排18日訪問大陸。

白宮國安會印太事務協調官坎貝爾表示，拜登政府尋求與中國對話，主要是希望與中國建立類似美國和俄羅斯冷戰時期的危機管控機制，但坎貝爾非常務實，他認為依美中結構性競爭現狀，強求美中合作實在「挑戰巨大」，相比於合作，美中之間應該建立「勉強容忍和克制」的框架，從而和平共存。

美中都需要建立危機管控機制，需要和平共存，兩岸難道不需要嗎？羅森柏格和孫曉雅已經給出答案，陸委會顯然聽不懂，但賴清德不能裝傻聽不懂。