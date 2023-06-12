侯友宜在5月中旬獲得國民黨徵召宣布參選總統後，民調支持度並沒有出現預期的慶祝行情，反而還曾落居柯文哲之後；近1個月來，侯的表現似乎也沒有明顯改善，而新北幼兒園餵藥疑案的愈演愈烈，猶如雪上加霜，更令支持者憂慮不已。大家都在問：侯友宜到底怎麼了？還救得起來嗎？

第二個問題的答案當然是肯定的，距離投票還有半年多，從綠藍白三黨、內政、兩岸到國際，都仍有太多變數存在，只要侯友宜能夠對症下藥、發揮本色，重回正軌，大有可為，現在根本不必就喪氣看衰。至於第一個問題就比較微妙了。

整合團結泛藍、充實主體論述、強化競選團隊這三者，目前是各界最常對侯想勝選所提出的三大要務，前兩者外界已多有評論；其實第三點更為迫切，因為競選團隊包括主帥本身表現的強化升級，正所謂「君子務本，本立而道生」，才能也必能貫穿、帶動前兩者的促成與氣勢。

但目前侯友宜本人在許多場合、對各種議題的發言與反應，總是給人一種卡卡的、放不開來、甚至是不太有自信的感覺；至於其「泛競選」團隊，從前端國政議題、選戰節奏的攻擊，到後方市政的防守，實在也都無法令人放心，無法成為侯友宜厚實的後盾。

由於選舉期間的政治操作，新北幼兒園餵藥疑案的衝擊絕對比之前的恩恩案更大，侯團隊從這次教訓中應該警惕到，這種危機不會就此一次，選戰期間的後院失火，延燒選情將難以想像。侯市府在這次事件上的各種環節，從處理態度的輕忽、社會溝通的不足到回應的被動，都有必須嚴加檢討之處，因為民眾難以從時序比對上聽你講道理，而是從直觀感覺上去理解對錯。

對帶職參選總統的侯友宜而言，市政雖似綁住他手腳的包袱，卻也是賴清德、柯文哲二人缺乏的舞台，何況他還是以市政建設建立出口碑的，更不能在選戰期間讓市政出錯，而是應對其總統選戰發揮相輔相成的效果。一之為甚，其可再乎，從人事到心力部署，今後必須全面上緊發條。

在藍綠白三位參選人之中，侯友宜是最晚表態和展開競選動作的，相對之下，他本來就給人慢、溫且較拘謹之感，而一向嚴守分際的侯友宜現在儼然父子騎驢，無論收或放都會有人批評，所以他應該想清楚自己的長處與短板，重新建立自信的定位，不必為了刻意追求國家級領導人虛矯的架式，反而喪失了原本樸實穩健的本色。

侯友宜不是傳統的國民黨政治人物，論風采才學，他不如馬英九、朱立倫；論口才機鋒，他不如韓國瑜、柯文哲；論政治資歷與套路的熟悉，他也不如賴清德；但他做事的務實、幹練、勇敢和魄力，乃至不受意識形態、政治立場束縛的特色，足可與前述菁英一搏選民的青睞。而既要選舉更上層樓，侯友宜找回本色與自我之際，想必也會發揮更多政治的智慧與謀略吧！

（作者為資深媒體人）