在日前「美國在台協會」（AIT）主席羅森柏格結束在台6天的行程後，AIT台北辦事處處長孫曉雅公開強調，因美方本身都在尋求與中國大陸交流，也不認為美中台關係是「零和賽局」，因此支持兩岸對話。顯然美方十分關注未來兩岸關係的走向。

羅森柏格此次訪台的重點就在於了解3位主要總統參選人的政策取向，以評估哪位最符合美國的利益。羅森柏格並強調，美國不會在此次大選中選邊，但以美方以往干預台灣政治發展的紀錄觀之，此話還需觀察一些時日後才能驗證。若美方是以「抗中」為主調，那民進黨的賴清德是首選，但若是中美關係趨向緩和，那賴也可能成為美國的絆腳石。

雖然美國債務上限危機已過，但在總統拜登簽署法案後，美國財政部將大舉發債，到今年第3季底，美國舉債規模可能超過1兆美元，仍需外界支持。再加上，自俄烏戰爭之後，亞非拉國家因憂心美國可能的制裁，導致去美元化的浪潮興起，人民幣雖然流通的占比甚低，但持續在增加，都引起美方的關注。還有，美國在中東地區的影響力下降，致使白宮國安顧問蘇利文與國務卿布林肯先後造訪沙烏地，有意修補雙邊關係，並平衡與中國在該地區的勢力，但效果仍然有限。

因而，自2月氣球事件之後不久，美方就有意與中方恢復對話，至今雖有些進展，但多屬於商務部門官員的接觸，中方仍拒絕兩國防長的會談。近日有報導，美方官員透露國務卿布林肯將於本月18日訪問大陸，但雙方主管機關都未證實，確實略顯詭異。

4月初蔡英文過境美國時，美方表現相當克制，況且軍售台灣的F-16V戰機也延後交貨，再加上孫曉雅最新的「兩岸對話」說，難道美方真的有意促成兩岸對話嗎？果真如此，美方可能還要更進一步降低與台灣的聯繫才可能取信於北京，尤其在軍事方面，例如傳聞美軍派遣兩百位教官抵台指導陸軍訓練，以及民進黨政府積極備戰的動作，甚至對於九二共識的態度等，都是重要的指標。不過美國國會仍持續通過一些「以台制華」的法案，這又是拜登政府難以控制的，所以美中關係如何停損，也將是布林肯重要的任務。

在中美希望緩和關係的氛圍下，三黨總統參選人之中最需要調整步調的就是賴清德。近來他雖然不斷洗白自己「務實台獨工作者」的立場，並將兩岸政策轉為「和平保台」，但民進黨政府仍不願見到兩岸交流，未來兩岸政策是否會隨著選戰的步調而有所變化，值得關注。

賴清德表示將遵循蔡英文的「四個堅持」主張，其中包括中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這是明顯違憲的「兩國論」，與國民黨所主張的「兩岸」互不隸屬，一字之差，差以千里。國民黨的主張才是與九二共識最為接近的。尤其是國民黨總統參選人侯友宜也已明確表態，在遵守中華民國憲法的前提下，將會務實展開包括學生與觀光等交流，以促成台海和平。在現階段來看，此乃極為有利的政見。

當前兩岸若要融冰，首先需要對話，再經由對話進入協商與談判。既然美方已透過孫曉雅表態了，藍白兩位總統參選人都應掌握先機，利用當前有利的大環境順勢出擊。

（作者為亞太綜合研究院院長）