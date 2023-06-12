近期媒體跟民調不斷在炒作侯友宜變成老三，會被邊緣化，已經在競爭中淘汰，引起藍軍相當的恐慌！有的也在思考是不是真的要支持柯文哲比較有機會下架民進黨？其實現在媒體所呈現的有許多幻象還有不真實的海市蜃樓，很多是民進黨跟擁柯網軍的操作。

因為現在民進黨跟民眾黨有共同的利益，那就是先打垮侯友宜！所以網路和媒體對侯友宜相當不友善，侯腹背受敵，情勢艱難，但是這時候藍軍才更要團結一心，千萬不能中計，因為綠白就是要藍軍渙散，綠白有暫時的共同利益，那就是先擊潰國民黨跟侯友宜。

假設侯友宜真的崩潰了，柯文哲會比較有勝算下架民進黨嗎？實情恐怕跟許多人想的不一樣，為什麼民進黨要先跟柯文哲的網軍合作擊潰侯友宜？因為民眾黨的基層太弱，根本不夠民進黨打的，雖然柯文哲的年輕人支持者多，網路的聲量也強，但是陸軍太弱，戰力極不均衡！

民進黨相當會選舉，當然要挑一個好打的對手，民眾黨基層空虛、下盤不穩，等到需要陸軍對決的時候，柯文哲跟民眾黨會是民進黨的對手嗎？雖然說如果侯友宜被邊緣化一定有一些帶槍投靠的，但是很難造成普遍的系統性效應。

而且當侯友宜被淘汰，變成柯賴競爭， 民進黨在之前跟柯文哲網軍合作打擊侯友宜的空軍，就會轉回來全力轟炸柯文哲，到時候國民黨會馬上轉回來幫柯說話嗎？那時候腹背受敵的就換成柯文哲，陸軍不夠打的，空軍也不具優勢，在野就是被民進黨各個擊破。

但是相反的，如果侯友宜在這一波挺住，風格開始改變，勇於抓住民進黨的弊案跟痛腳直球對決，再加上有忠黨愛國的韓國瑜幫助鞏固深藍選票，陸軍也有實力敵擋民進黨，到時候決定勝負的就是台灣最關鍵的一塊西瓜黨，他們會看藍白誰比較有勝算，如果侯友宜站穩腳跟，擊敗賴清德還是很有機會！

那麼難道西瓜派就不會支持柯文哲嗎？當然也會，問題是韓國瑜忠於國民黨，再怎麼樣也不可能幫柯文哲站台，國民黨也有自己的選舉要顧，很難想像大量的國民黨民代能夠華麗轉身馬上支持柯文哲，這就是民進黨的計謀，各個擊破在野陣營，但是要先對付基層實力雄厚的國民黨。

泛藍軍不應該三心二意，要全力幫侯友宜站穩腳跟！而不是配合民進黨「拉柯打侯」，民進黨這麼會選舉，部分藍軍還要配合民進黨的策略，去投靠一個在民進黨心中比較好對付的柯文哲民眾黨，那是正中下懷！

（作者為金融分析者）