美國在台協會（AIT）主席羅森柏格上周來台，會晤藍綠白2024總統參選人，AIT台北辦事處處長孫曉雅隨後透過媒體專訪公開釋出消息：美方「絕對支持」藍綠白參選人與中國大陸對話的意願，並認為美中台不是零和賽局，台灣應該在兩岸關係中規畫出自己的道路。

兩岸對話美強烈支持

直接代表華府立場的AIT，向來對總統選舉表態慎重，而羅森柏格、孫曉雅罕見回應了外界最關注、也是最敏感的2024是否選邊站和兩岸議題，總結起來有三個傾向：其一，美方對藍綠白總統參選人持「平衡、中立」態度；其二，美方歡迎2024參選各方提出改善兩岸關係的政見；其三，美方推動中美對話，也支持兩岸對話。

首先看美方對藍綠白是否「選邊站」的問題：從羅森柏格與侯友宜、賴清德、柯文哲互動的規格來看，美方的操作非常小心、精細，採取「等距處理」模式，孫曉雅並表示「對三個人都很喜歡」。美方當然宣示「不介入」台灣選舉的立場，但相比4年前華府明顯偏好蔡英文，如今已經截然不同。這至少說明，美方對台灣民意脈動把握得相當到位，深知民進黨已經不得人心，尊重台灣民眾的自主選擇。

再看美方對兩岸關係的態度：一方面，鼓勵兩岸透過協商解決問題是華府既有的對台立場，美方趕在國務卿布林肯訪中前夕重申「支持兩岸對話」，當然意在穩住北京；另一方面，孫曉雅使用了「絕對支持」與「歡迎」的強烈正面語氣，而非「樂見」這種溫和正面語氣，顯然感受到近年台海兵凶戰危情勢下，兩岸恢復對話的急迫性，也感受到台灣民眾希望兩岸對話的迫切心理。

美方對兩岸恢復對話的強烈支持，在民進黨執政7年來兩岸溝通斷線的襯托之下，實質就是對蔡政府兩岸路線的不滿，這絕非「超譯」，而是眾人皆知的事實。最關鍵的是，美方不僅表達對兩岸對話的支持，也表達了對藍綠白參選人有關兩岸對話的政見，無異於給長期樂此不疲地攻擊、抹紅國民黨兩岸政策的民進黨及綠營側翼，拴上了一條「鎖鏈」。

試問：既然美方也支持兩岸對話，那麼蔡政府執政7年，幾乎摧毀兩岸2008至2016年建立的全部政治信任與交往基礎，令台海瀕臨戰爭，民進黨這種做法是不是也違背了美國的利益？再試問：既然美方支持藍綠白參選人將兩岸交流列為2024競選主張，那麼民進黨還敢動輒用「中共介入選舉」、「反滲透」等不實指控來汙衊或扭曲國民黨的兩岸關係主張嗎？這是不是同樣違背了美國的台海政策？

憲法是兩岸穩定基礎

需留意到，此次孫曉雅對「維持現狀」的定義，重新解釋為和平、穩定、非脅迫性的兩岸關係；無獨有偶，不久前美國台海專家何瑞恩投書媒體時，也提出「如果台灣接下來的領導者能夠在原則上同意，台灣與中國關係的任何調整都必須奠基於憲法修正案生效」作為跨越黨派的共識，台灣「將獲得另一層保護」。

綜合美方官學兩界的看法，美中台建構良性互動的台海新共識，關鍵要素逐漸清晰。美方口中的「憲法」就是《中華民國憲法增修條文》，這的確是兩岸和平穩定的基礎：首先，「現狀」基於《憲法增修條文》及其派生的《兩岸人民關係條例》，兩岸關係是自由地區和大陸地區的關係；其次，未來「現狀」的改變，需藉由修憲方式決定，也就是交由台灣人民共同決定；反之，只要憲法不改，「兩岸關係是自由地區和大陸地區關係」的性質也不會改。

依據憲法，台澎金馬是中華民國的自由地區，對岸是中華民國的大陸地區，兩岸同屬中華民國固有疆域，這應該是符合中美雙方的認知與利益，也能維護兩岸和平發展的「台澎金馬共識」。侯友宜近日清楚表達，他的兩岸政策將嚴格依照憲法和《兩岸人民關係條例》，而國民黨也具有與北京協商最豐富的經驗、最嫻熟的能力。只要國民黨重返執政，兩岸就能在既有政治基礎上恢復對話，為美中台打開良性循環的新路。