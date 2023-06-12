教育部祭出的《私立高級中等以上學校退場條例》審查，已有多所大專院校被迫退場，上個月（5）底，新一波四所技職科大，除了高苑科技大學在最後大限獲得台鋼集團新台幣2.8億元的資金挹注，豁免被停招處分外，其餘3所毫無懸念走向關門清算一途。

同是天涯淪落人之一的環球科技大學，在創校32年的最後一場畢業典禮格外哀傷，創辦人許文志感慨表示：「教育部毀掉了環球，毀掉了台灣教育的明天。」近年來賣地籌資，勉為支撑營運，沒有任何政府的協助，最後落得一無所有的田地，言詞已不再是憤怒，多的是充滿無助與無奈；全國商業總會理事長許舒博更抨擊民進黨總統參選人賴清德，只有選舉才來拜託支持，現在毀了校根，要怎麼支持的下去？

這就是台灣現況的教育慘況！俗云：「教育是百年大計。」回首數十年前，台灣經濟蓬勃起飛時，各大企業無不鼎力支持，捐地捐款、蓋校興學，為的就是紮根後代。

前述幸免於難的高苑科技大學，往後的辦學才真是辛苦的開始，資助的財團雖發下豪語：「今年總計會投入38億元來改善校務」，但每年透支逾億元的的財務狀況，是否能扭轉頹勢，尚還無法定論。

民間的力量再大，倘若缺少學生無法正常營運，總有山窮水盡的一天，公部門必須盡快研擬配套措施，跨部會協調應對，急就章的政策應盡速懸崖勒馬，謙虚的邀集產學研代表共謀解決方案，才能挽救頻危的杏壇。

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