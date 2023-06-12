在侯友宜聲望重挫的時刻，AIT處長孫曉雅發表了她上任以來最重要的一次談話，稱美方「絕對支持」3位總統參選人與對岸對話，否定美中台三方是「零和賽局」，敦促台灣在兩岸關係中規劃出自己的道路。這番話，不啻是在要求台灣政治高層要在中美關係上作為緩衝區，以免局勢失控。

簡明地說，在美國大選前，拜登急需緩和中美關係，或更精確地說，急需防止中美滑入失控的衝突局面，因為拜登政府正面臨多重困境，已然經不起重大意外。而今，最能有效作為兩國衝突煞車皮的，就是台灣。

為侯友宜選情感到憂慮的各界，請停止用錯誤方法「要求」藍營選民歸隊，因為選舉都鳴槍起跑了，只有侯友宜還蹲在原地，這種輿論卻在怪啦啦隊。

目前藍營的選情，終歸就是一句話：侯友宜尚未成為藍營共主。用選舉語言說，就是基本盤不穩。基本盤不穩的主因，在於侯的路線不夠藍，區隔沒做出來，表現過於溫吞，危機處理遲緩，侯與其團隊都過於保守，姿態卻又過高。

此前已提過，在最關鍵的三大議題中，毫無疑問，兩岸問題是重中之重，但侯仍在閃躲九二共識，也毫無跡象顯示其會推出令人耳目一新的兩岸主張。

自2016年以來，國民黨就把大陸的聲音視為票房毒藥，隨著美國掀起反華浪潮，藍營更是愈來愈強調自己的親美。關於此，我曾多次說過，美國的終極選項其實只有一個，就是出賣台灣，只是方式與時間的問題而已。當然，也可以不用「出賣」形容，改成「促進兩岸政治解決」亦可。

因為華盛頓不會笨到在台灣問題上與北京徹底翻臉，只敢打擦邊球套利，直到中方不再隱忍為止。而在美軍RC-135偵察機抵近偵查遭殲-16攔截，美艦「鍾雲號」與加艦穿越台海時遭「蘇州號」鬼切後，台灣應該知道，北京已決意徹底杜絕美方的擦邊球，並擺出不惜一戰的姿態，以「極限思維」作出反制。

換言之，美方「反打台灣牌」的時刻已到，台灣過往所有「遠中」，甚至「反中」的選舉模式，都不符合當下的美國利益，孫曉雅或正暗示台灣，不能排除兩岸進入政治談判階段的可能，這就是所謂「反打台灣牌」。

1月底，我曾撰文提及「美國會不會推動兩岸政治談判」，背景是，當時布林肯訪華被北京卡住，但美方急切想恢復中美軍事聯繫，建立新護欄，以防兩方在台海或南海擦槍走火。由於中美互信基礎極為薄弱，想重拾北京信任，禮包就要夠大，對美國而言，成本最低，卻又最能表示誠意的禮包，就是推動兩岸政治談判。

美國推動兩岸政治談判，目的並不在於促成兩岸統一，而是將中美博弈推向另一個賽道，即為「維持現狀」拖延時間。北京當然知道陷阱何在，但政治談判反正各憑本事，先有個起頭最重要，而讓美方逼台灣上談判桌，永遠是最有效的。要逼美方推動兩岸談判，北京就得反向極限施壓，他們確實也這麼做了。

早在1月時，美方就在升溫與降溫中美對抗的兩條路線中擺盪，看最近的兩個軍事事件，香格里拉會議，F16等重大軍購案的推遲，布林肯訪華的風聲再起，以及AIT的最新表態，白宮決策圈的降溫派顯然佔了上風，台灣得準備接下一紙與這幾年完全不同的「聖旨」。

所謂的「維持現狀」，從美方利益考量，就是維持第一島鏈的美國勢力，但華盛頓心知肚明，隨著解放軍的實力日增，美國退出第一島鏈只是時間問題，唯，切不能發生在拜登任內。所以，拖延時間的最優解，其實就是讓聽話的台灣上談判桌，以減緩北京的軍事進逼。

拜登的時間線，當然不是1年，而是假設自己得以連任，也就是維持第一島鏈態勢至少5年，所以美方推動兩岸對話會有步驟，何時進入政治談判，也要看北京施壓的力度。因此，下屆中華民國總統是誰就很關鍵。

那麼，誰當選會讓美國比較放心呢？合理推論，執拗的台獨賴清德是最危險的選擇；政治基礎嚴重不足又投機的柯文哲，純屬未知的「聯合政府」也令人不放心；相較之下，國民黨的侯友宜最有「形塑空間」。

然而，侯友宜為了中間選票，把自己搞到面目模糊，遲遲成不了藍營共主，偏偏無能力吸引年輕選票，柯文哲又「霸佔」中間票，以致支持度去頭去尾，理所當然地墊底。從路線到策略，說難聽點就是一塌糊塗。因此，個人認為，AIT是憂心侯友宜扶不起，才會公開強調美方重視的是參選人在「兩岸對話」上的意願與能力。

簡直就是做球給藍營，若連美國爸爸說的話都聽不懂，就別佔著茅坑不拉屎，讓別人來玩這局吧。

國民黨應該注意到美國的風向變了，而且對自己絕對有利，上次我已提過，藍營迴避打「兩岸牌」是愚行，「兩岸和平」光是嘴巴說說是不行的，行動方為一切，必須碰觸過往的禁忌，也就是推動政治談判。就算不喜歡九二共識也無妨，但要提出新倡議，要讓選民知道時代巨變下的新方向是什麼，和平要努力爭取，不是躺平就會從天上掉下來。

最後，先將一葉障目的「台灣主體性」移開，請藍營站在北京的角度看問題，美國吃硬不吃軟，是習近平「極限思維」的主要來源，白話說，就是不再隱忍，隨時準備一戰，停止噴口水，要就玩真的，唯有如此才能有效防止美方挑釁。

因此，合理推估，無論台灣誰當選，大陸當局都已做好最壞的打算，不要以為「先經濟，後政治」這招還管用，台海內海化的進程不會停止，美國日後想自由穿越台灣海峽而不受鬼切，唯有將台灣推上「一中談判桌」，和平局面才得以維持。

一切按照中華民國憲法來，完全同意，但請真心認同憲法，不要否認或迴避我們的憲法就是「一中憲法」。想做藍營共主，想令美方認同自己能解決問題，想贏得選舉，侯友宜必須先回到正藍路線，不要錯失藍營的歷史機遇。

去談，去談，去談，兩岸問題，不走政治解決的路，難道想武力解決？（作者為自由撰稿者）

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