父親在1943年從老家湖南省，逃離戰火播遷於東海一隅的寶島台灣，隨即國共對峙造成交流中斷和台海天塹的自然隔離，縱然隻身在台的父親懷揣著對家鄉的思念，也只能徒呼負負。

猶記得約當1975年下半年，在蔣介石先生逝世後不久，就讀小學的我有一天放學回到家，父親就喜滋滋地拉著我翻閱剛購買的「錦繡中華彩色珍本」一書，這是堪稱海峽兩岸分治分立後，第一本以少許彩色和多數黑白照片介紹神州大陸風光的圖冊，這本單冊的巨作也一直蟬聯我們家書架上最有「份量」，最厚重的專書。

原先我就常常聽父親說起青少年時的生活，可惜並沒有圖像佐證，我只能自我培養「神遊」故國河山的本領，這會兒有了「錦繡中華」，父親和我可以一同按圖索驥，實質領略父親少時部分的人生軌跡。我關注到父親常常會翻開介紹湖南省以洞庭湖畔岳陽樓為背景的首頁凝視發呆，哪怕關於湖南省的內容僅止於有限的12頁，而攸關長沙市的黑白老照片只囿於一個頁面中，且均為從老家隔河遙望位於湘江西岸的長沙岳麓山景區，卻也不減父親的興致。再者，南嶽衡山的相片介紹就佔了湖南省部分的4頁，想必昔時因為交通不便，地處偏遠湘西地區的張家界景區，鳳凰古城，土家族聚落芙蓉鎮，苗族矮寨風情等近來的熱門景點，都完全不見於書中。

此外，父親於1948年就讀於國民革命軍遺族學校高中部，在六朝古都南京待了一年時光，當時他在假日時分常常到學校後方的明孝陵暢遊閱讀，所以「錦繡中華」書中明孝陵的神道，兩旁文武官員和動物形貌的石像生，在父親的說明下串接出他在加入1949年「大遷徙」洪流前最後的平穩學習時光，著實令人感慨不已。

（圖／劉良昇提供）

隨著80年代初大陸改革開放，在寶島台灣有更多介紹大陸風情的書籍問世，我們家的書架上又多出了「大哉中華」等大部頭介紹大陸景色的書籍，即便新的叢書中彩色照片和文字資料更為清晰詳盡，但是卻永遠取代不了帶著濃濃鄉愁的父親，領著童稚的我，在「錦繡中華彩色珍本」的「尺寸之間」，一同「悠遊」故國五嶽三江的寶貴親子互動。