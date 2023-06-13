台美21世紀貿易倡議首批協定日前完成簽署，國發會主委龔明鑫同日有如下的陳述：「台美此一協定的重點不在關稅調降幾個百分點，而在於它將是世界未來貿易新秩序的樣板，美國與台灣談定了之後，會再跟其他國家談，在美國主導下，世界貿易的遊戲規則終將改變，能簽署此一協定對我們而言是好事。」

這裡的新秩序指的是要把勞工權益、環境成本、及限制政府補貼等規定放進貿易活動中，依美國的看法，昔日以犧牲勞工權益、不顧環境成本、及採用不當補貼來提升出口競爭力的方式，在新秩序裡將行不通，也就是長期以來循自由貿易所建立的供應鏈，日後將面臨挑戰。然而，這個新秩序能否順利實現還很難說，台灣卻已先做了樣板，在新、舊秩序混沌的年代，台灣由於是樣板，所面臨的挑戰將更甚於其他國家，福禍難料。

事實上，美國自1971年出現貿易赤字之後，除了迫使貿易夥伴匯率升值，自1995年起也在世界貿易組織（WTO）屢有新倡議，這些新倡議就是要把勞工人權、環境保護、貪污、政府投資與競爭策略納入貿易談判，然而，1996年新加坡部長會議並未接受這些新倡議，1999年WTO部長會議於西雅圖舉行，有著主場優勢，加以總統柯林頓從中斡旋，美國應該有勝算才是，未料開發中國家群起抗議，他們反對把環保、勞工、人權延伸到貿易，西雅圖部長會議以失敗收場，原本要啟動的千禧年回合，或稱為柯林頓回合談判因此無法實現。至於兩年後於杜哈召開的部長會議，雖啟動了新回合談判，不過，談了20多年仍難獲共識。也正因為如此，美國如今另起爐灶來實現他們20年前的倡議，回溯這段歷史，可以看出美國的新倡議也好、新秩序也罷，真可謂一脈相承。

美國這些倡議在西雅圖部長會議都失敗了，如今重新包裝為「新秩序」就會成功嗎？從各國追求貿易利益的觀點而言，這個新秩序要成功仍得說服開發中國家，然而開發中國家沒有美、歐的資本以及技術，所仰賴的正是廉價的勞動力、長的工時來賺取微薄的收入，以美國觀點來談勞工權益自然是理直氣壯，然而處在發展中國家的經濟條件，這些倡議實為天方夜談，是在扼殺他們僅存的一點生存機會，西雅圖部長會議自然是要失敗的，原因在於雙方認知差距過大。

1998年世界杯足球賽於法國舉行，賽前有人抗議比賽用的足球是由巴基斯坦的童工所縫製，以美國的勞工標準來看，這自然是不行的，於是法國政府要求供應商轉向他國採購，巴基斯坦因此失去了這一筆訂單，禁止採購童工縫製的足球，看似在保護兒童，然而失去縫製足球工作的兒童真的因此就能快樂去上學嗎？並沒有，他們可能被迫從事更危險的工作，根據世界銀行調查，有很多兒童後來淪為乞丐或童妓。美國這套勞工標準表面上是要帶給世人公平、正義，但實際上反而讓他們的日子更加難過，原因在於他們的處境和美國有天壤之別，如今美國以「台美21世紀貿易倡議」為貿易新秩序的樣板，不就是在重蹈西雅圖的失敗嗎？

這個倡議只有在一種情況下能成功，那就是世界各國的所得水準、生活品質相去不遠時，但以目前富國愈富，窮國愈窮的情況，這個倡議要擴大到全球，有所不可能也。從這些年多邊貿易談判難以取得共識，自可明白其中的道理。

此外，自由貿易與公平貿易，何者更吸引人？顯然是自由貿易，有哪個國家不想獲取貿易利益，200多年前亞當斯密就說了：「我們能夠享受豐盛的晚餐，並非釀酒師及麵包師傅的仁慈，而是由於他們關切自身的利益。」未來是公平貿易占上風？或者是自由貿易仍舊獨領風騷？是美國的新秩序主導全球？或者是那一隻看不見的手繼續引導全球經濟活動？仍待觀察，但我們相信市場的力量仍在列國之上。

在這個局勢混沌之際，府院當局讓台灣成為美國貿易倡議的樣板，並不明智，當其他國家仍循自由貿易體制向前走，簽署自由貿易協定取得零關稅優勢時，我們卻簽署了一個做美國新秩序樣板的協定，自非聰明的抉擇。翻開WTO的統計，我們可以發現韓國輸美農產品有97.7％享有零關稅，輸美工業產品也有94.9％享有零關稅，這是因為韓美簽有自由貿易協定（FTA），反觀台灣輸美農產品享有零關稅的比率只有36.8％，工業產品輸美享有零關稅的比率也只有69.4％，與韓國相去甚遠。同樣和美國簽一紙協議，誰獲得更大的利益？不言可喻，我們當美國的樣板真是好事嗎？幾個百分點的關稅調降真的不重要嗎？政府應深思，也應對國人解釋清楚。