針對民進黨黨工遭性騷擾事件，民進黨6月9日發布調查報告新聞稿，認為時任副秘書長林飛帆處理的決策「無違黨規」。錯！事實上，黨主席賴清德所犯的錯誤和林飛帆相同——體制背叛。

這一波導致台灣社會性騷擾「#Me Too」如滾雪球般炸開，已經無涉政黨色彩，然而與民進黨黨工遭性騷事件最大的不同，其他多是當事者行為人觸法，被害人選擇隱忍，獨自承受痛苦；但民進黨受害的黨工則不然，她鼓起勇氣選擇向民進黨婦女部投訴「輝哥涉性騷行為」，有沒有走性平程序不是重點，而是民進黨「體制背叛」，對被害人「再傷害」的程度更深。

性平事件中的被害人，情緒與心理深受打擊，經歷「傷害、求援、再傷害」的痛苦過程，普通人以同理心即能感同身受，但如果民進黨婦女部連接到性平投訴都須請示上級，事後又以「未進入性平程序」、「讓被害人在職場遭霸凌」「讓性騷擾行為成職場日常」，這就是「體制背叛」，體制背叛在法律上、法規上相比性騷行為人或許無責，但對被害人「再傷害」的嚴重程度極大。

以民進黨職場為背景的「人選之人——造浪者」，劇中反覆強調「所以我們不要就這樣算了，好不好？很多事情不能就這樣算了，如果這樣的話，人就會慢慢地死掉，會死掉。」所以，性平事件發生是事實，當長官的人不知道則矣，既然知道了「該怎麼辦就怎麼辦」，這應該是性平體制上的最低標準，而非取決有沒有走性平程序。

林飛帆知道了，現在包括賴清德在內的民進黨人都知道了，導致民進黨「體制背叛」卻裝睡不醒，否則宣示「零容忍」後，怎麼會冒出「無違黨規」的結論？競選對手是戰鬥藍的王鴻薇，在2024大選中會不會有外溢效應？會不會像病毒般傳染給賴清德？小黨工沉痛吶喊「所以我們不要就這樣算了，好不好？」誰敢「信賴」呢？

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