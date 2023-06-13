民進黨最近爆發多起性騷擾醜聞。雖然性騷擾在台灣並非罕見，但是民進黨內的性騷擾案件特多，已經超出比例原則，嚴重損及民進黨聲譽。

為了避免影響選情，賴清德不得不喊出「性騷擾零容忍」口號。蔡英文也在臉書回應，聲稱將由跨部會進行性平法規總檢討。但這些顯然都只是為了挽救選情而提出的應急措施。

民進黨內出現眾多品格低劣的性騷擾人士，是物以類聚的結果。因為民進黨近年為了勝選罔顧倫理道德，使出各種奧步。再加上民進黨政府施政荒腔走板，但是主管官員依然穩坐高位，在此情形下，自然會吸引大量投機分子爭相投靠民進黨。

賴清德提出「性騷擾零容忍」。但是發生了事端才去制裁懲罰，而不是從源頭杜絕事端。這是典型的治標不治本。

凡人皆有七情六慾。在倫理道德的約束下，人們發乎情，止乎禮，才不會發生社會亂象。可是民進黨為了切斷台灣與大陸的關係，連台灣固有的中華文化傳統也一併抹殺。甚至將台灣中小學的「禮義廉恥」匾額拆除。蘇貞昌也在立法院對四維八德展現輕蔑的態度。在道德淪喪的情形下，台灣性騷擾案件層出不窮，甚至成為詐騙王國也就不足為奇了。

端正社會風氣政府責無旁貸。不幸的是民進黨本身就欠缺羞恥心，而且積重難返。如果選民在2024年不能覺醒，不能下定決心「對民進黨零容忍」，台灣將難以根除社會中的污穢。

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