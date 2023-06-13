柯文哲最近的新聞很多且話題性十足，但給人直觀的印象就是變臉比翻書還快。前腳剛公開宣稱「兩岸同文同種，沒有理由不交往」，被認為主動向大陸示好；後腳就對日媒表示一般台灣人都不想要釣魚台，還戲稱能夠在那裡捕魚就行了，甚至揚言如果他當選將組織大量網軍，發動「資訊戰」來癱瘓大陸所有網路，並稱會每年挑選一個題目，比如，今年癱瘓大陸的高鐵系統，明年癱瘓大陸的ATM。讓人不禁想問，你累了嗎？殊不知，現在大陸人都用支付寶或微信支付，已經很少用ATM機了嗎？何況大陸的高鐵系統領先全球，是隨隨便便就能駭進去的嗎？。

不藍不綠的柯文哲為了爭取藍綠暨中間選票，表演出爐火純青的變臉戲法，想要兩廂討好。其先前曾言道，如果他能夠成功當選，一定會努力將台海戰爭的危機降到最低。而為了贏得更多的選票，台灣各政黨候選人都聲稱自己當選可以促成台海和平穩定，柯文哲當然也不例外，他的競選策略是遊走在藍綠陣營之間，表現出相對中立的態度來爭取中間選票。

然而，在與日本前首相麻生太郎密會一小時後，柯文哲也不裝了，直接上演變臉戲法，言行舉止皆向綠營靠攏，柯文哲除了拿釣魚台問題大作文章之外，還主張開放日本福島核食進口台灣，此話一出瞬間炸鍋，民調顯示高達90%的台灣民眾反對。

柯文哲關於釣魚台問題的發言，大陸與台灣都不會答應，此舉堪稱拉票翻車的寫照。首先，柯文哲根本沒有資格代表兩岸同胞談論釣魚台的主權問題，因為釣魚台本是我國固有領土，必須寸土不讓，怎能拱手送人？其次，炒作敏感話題釣魚台事件，完全是毫無底線的作為，只顧親近日本政府，徹頭徹尾「皇民化」思維，一旦被貼上「媚日賣台」標籤，如何拉攏選票？總之，拿釣魚台來說事，討好日本政府，中國大陸不會答應，台灣人民不會同意，就算是日本政府，在沒拿到任何好處之前，也不會對他感恩戴德，柯文哲兩面三刀，落得裡外不是人。

就拿之前一度傳出「郭柯配」的話題來說，這層關係恐怕也是要破裂。即使兩人曾在城隍廟活動中有過親密的互動，一起海邊散步聊天，引出「郭柯配」的傳聞，亦為柯文哲贏得部分民意支持，但訪日期間柯文哲的言論和表現，郭台銘應該不敢苟同，因為此前郭台銘對外開出的2024搭檔兩大條件，其一是支持「兩岸和平宣言」，其二是承諾當選後在「一中各表」和「九二共識」的基礎上，與大陸開啟和平談判；然而這樣的先決條件會讓柯文哲陷入被動，但是沒有爭取到郭台銘的支持，那柯文哲的選票也會大打折扣。

非藍非綠的柯文哲最大的問題就是沒有中心思想與核心信仰，所以只能成為變色龍，想要走中間路線來獲取中間選民的選票，想要維持兩岸對峙的局面，一邊獲取政治利益維護自身，一邊不惹怒大陸，實行他的「等距外交」，大陸怎會默許？在大是大非和民族大義的問題上面，更不可能睜一隻眼、閉一隻眼，台灣人民又怎會看不清？柯文哲別真以為自己最聰明，可以把兩岸人民玩弄於股掌之間，最後終將是「竹籃打水一場空」。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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