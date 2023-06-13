在性平風暴下，綠營繼名嘴李正皓之後，林飛帆也於13日宣布退選立委。但經過一連串爆料，民進黨流失的青年選票與婦女票，目前仍看不見有回籠的跡象；接下來，要如何清理黨內、恢復民眾信賴，這就是賴清德所要面臨的考驗。

職場性騷擾之所以出現、被害者之所以不願出面，很大原因是和職場的權力關係有關，讓加害者自恃能為所欲為，被害者憂慮工作與前途，或不能得到有效支持，只能忍氣吞聲。蔡英文長期領導下的民進黨，對於黨內性騷擾案件的發生，顯然沒有按照《性騷擾防治法》及《性別工作平等法》來立案調查，導致加害人長期存在於黨內，被害人身心更為受創。

為何高舉性平大旗，過去也不是沒有處理過黨內性騷擾案件的民進黨，為何近年變得如此退縮，關鍵就在蔡英文的黨內外權力營運方式。

蔡英文主政下的偏袒、偏聽人所皆知，「國王人馬」恃寵而驕，鮮少人敢開罪；即便是民進黨的一級主管，也未必敢得罪這些大人物。這或許是當時身為婦女部主任的許嘉恬，不願為小黨工檢討大導演「輝哥」的原因，畢竟輝哥是可以請得動蔡總統的人物。

做為黨主席與民進黨總統參選人的賴清德，事發後雖已建立直接申訴窗口、宣示零容忍的處理原則，並修改黨內規章，祕書長許立明也多次向大眾道歉，看似有達到止血效果，但接下來仍不免令人有質疑之處。

賴清德競選團隊目前逐漸在接收蔡英文時代的各路人馬，這些人在蔡英文執政時期不乏牽涉相關性騷案。目前被指控吃案的林飛帆，雖已在輿論壓力下退選立委，但擔任民進黨青年部主任時的吳濬彥也曾冷處理工讀生遭性騷，這些人目前都在賴團隊擔任要職，賴清德會不會用對外宣稱的原則來處分？如果對待自己人總是選擇性的輕輕放下，他的承諾是否還能得到信任？

尤其，先前賴清德要求現任議員避免轉戰立委的「誠信條款」已千瘡百孔，如果「性騷零容忍」也是不處理自己人，要如何取信於人？

更甚者，非民進黨籍的「民主大聯盟」結盟對象，是否也是黨的約束對象？李正皓從被徵詢到退選，已讓民進黨受了不小的傷，之後賴清德所選擇的選舉盟友，當然也會面臨同樣檢驗。

表面上，民進黨因性騷案燒向學界、媒體界、文化界，因而稍微能有脫困空間，但實質上隱憂仍在，到底黨內還有哪些未爆彈，賴清德若不能進一步自我清理，相信這把火仍可能隨時燒回民進黨。

（作者為自由撰稿者）