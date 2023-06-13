美國在台協會（AIT）主席羅森柏格來台「面試」三黨總統候選人，前腳離台，AIT台北處長孫曉雅的後腳，走進YouTube的訪談節目，傳遞美方面試的初步結論。孫表示，她和侯友宜、賴清德和柯文哲有多次互動，對3人都很喜歡。3位總統參選人都表達與對岸對話的意願，美方「絕對支持」。她不認為美中台關係是零和賽局，也認為台灣需要在兩岸關係中規畫出自己的道路。

《論語‧公冶長》，子曰：始吾於人也，聽其言而信其行；今吾於人也，聽其言而觀其行。以史為鏡，美國霸權橫行近百年，窮兵黷武，背信忘義，劣跡斑斑，美國之言，必須嚴肅觀其行。同樣地，民進黨全面主政以還，兩岸對話交流中斷，海峽和平逆轉，兵凶戰危，隨口表達對話意願，豈能信之？

政客慣常愚民、惑民，聽其言，必須觀其行。三黨候選人，口稱對話，高叫和平，卻從未見他們採取具體行動，如何能信他們的對話意願和誠意？北京已經不只一次地表明只要回到「九二共識」，便可重啟對話。無奈，務實的台獨工作者賴清德刻意混淆九二共識，兩位務實的機會主義者柯文哲和侯友宜，面對九二共識，不是顧左右而言他，便是支吾其詞。表裡不一，如何取信對岸，與之對話？

中美齟齬衝突，面相甚多，地球暖化、半導體供應鏈、AI科技競爭、智慧財產爭議確屬衝突，但非零和賽局。唯獨台灣問題，繞不開零和賽局。在美國看來，台灣問題不過是中美衝突的議題之一，但在中國大陸看來，台灣是中國不可或缺的核心利益。台灣夾在美中的零和賽局中，縱然重啟兩岸對話，話不投機，仍要被迫陷在零和兩難中，又怎能規畫出自己的道路呢？

我們很想提問孫曉雅：美國果真鼓勵台灣規畫自己的道路？假如，兩岸對話，一笑泯恩仇，共謀和平統一，美國還會「絕對支持」嗎？美國能否放棄霸權思維，接受兩岸中國的和平崛起，接受兩極乃至多元世界的新局勢？我們不知孫曉雅會如何「接住」這些問題，不過當她被問到軍售問題和兩岸戰爭是否無可避免時，似乎露了餡。她強調，嚇阻是避免爭戰最好的方法，也就是要具備很好的自衛能力。

孫曉雅的外交辭令沒說出口的有兩點：其一，旗鼓相當才能嚇阻對岸，要嚇阻對岸就必須長期待在美國的保護傘下，持續向美軍購。其二，鼓勵台灣規畫自己的道路，但是必須經過美國的同意。

兩岸對話，做就對了，何須美國點頭認可？兩岸和平，決定在台，總統候選人何須向美彙報？和平的道路，不待他國扶植，必須一步一腳印，自己走出來。

（作者為資深媒體人）