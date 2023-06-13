賴清德「民主大聯盟」出師不利，原擬徵召藍營出身李正皓、太陽花學運領袖林飛帆投入艱困選區選戰，未料前者涉入偷拍事件，後者處理民進黨性騷事件怠惰，先後知難而退，「雞排妹」鄭家純、社民黨苗博雅也遭自家人反彈。「民主大聯盟」未達到團結多數的目的，卻先踢到石頭，暴露了賴清德思慮不周與過度自信的問題。

賴民調出現天花板

「民主大聯盟」主要是針對國民黨「非綠大聯盟」而來，民進黨警覺，賴清德選舉起步2個月，支持度竟在3成5到4成之間膠著，再也上不去。另方面，2024大選格局與2000年類似，出現三腳督局面，寄望以「民主大聯盟」搶奪偏綠的白藍選民，若能穩住4成選票，並讓藍白陣營相互拉扯，賴清德就可能繼陳水扁後，成為另一位低聲望、低得票的新任總統。

國民黨倡議「非綠大聯盟」，至今未見具體行動，看不出藍白合作的跡象，但也沒有出現相互攻訐、互爭選票的亂象，似乎有二打一的默契。對此民進黨難免幾分焦慮，最近幾次民調，下架民進黨、反對民進黨繼續執政支持度，總在6成左右，聲勢一旦形成，淺綠、年輕選民都會從民進黨基本盤流失，屆時賴清德能否保住4成得票率恐怕成問題。這是賴清德提出「民主大聯盟」的原因：留住淺綠、挽回中間和年輕選民。

回顧過往幾次大選，民進黨之所以能贏，都是透過籌組「大聯盟」策略擴大選民基礎。2016大選以「進步大聯盟」為號召，主打「公平正義牌」，囊括左翼、社運、青年力量，成為擊敗國民黨的助力。2020大選蔡英文聲勢低落，一度面臨逼宮危機，但借助「九二共識就是一國兩制」及「一國兩制在香港破產」兩張恐嚇牌，以「抗中大聯盟」散播恐中、抗中情緒，最終席捲817萬票，足足比2016多出近130萬票。

民進黨總是聲討對岸「統戰」，卻把「統一戰線」精髓掌握到家，在選戰中玩得游刃有餘。可惜賴清德的「民主大聯盟」淪為東施效顰，選戰操盤痕跡過於明顯，以至於連民進黨內都看不下去。「大聯盟」要能成功運作，必須同時符合兩個條件：一是要有具吸引力、引領力的理念，才能吸收非黨籍社會菁英參選或進入體制，二是要有足夠政治資源或利益交換，以撫平黨內反彈。

民主為名實為抗中

對照第一點條件，民進黨的理念魅力已經徹底崩塌，不需再多言，這點恐怕連民進黨自己人都不得不承認。第二點條件才是最關鍵而「致命」的，當外界預期民進黨難以繼續執政，對民進黨掌握政治資源的預期就會下降，換言之，當賴清德能兌現的政治交易愈來愈少，黨內派系自然要拱自己人出來參選，以免既有利益和資源受損。「大聯盟」概念僅適用於順風球，一旦處於逆風，就難以整合協調。

賴清德的「民主大聯盟」和「民主」毫無關聯，甚至是剝奪在地基層參政權的反民主行為。但為何賴清德、民進黨仍高喊這個口號？想必還是回到了「抗中保台」的台獨意識形態上。可以仔細看看，「民主大聯盟」推出名單上人選的特質：表面上不乏非民進黨籍、外省背景、藝人出身、年輕或知識標籤，但實質上都具有相同的立場：認同2016年以來民進黨抗中、切割兩岸關係路線，為民進黨把台海推向美中戰場的路線辯護。

無論2024藍白關係最後如何演變，以兩岸和平為目標的「非綠聯盟」始終存在，而民進黨的「民主大聯盟」則是民主的蛋白、抗中的蛋黃，不如說是「戰爭聯盟」。也就是說，2024大選的兩岸和平大聯盟，即便有政黨之間的矛盾或競爭，但只要認同基於憲法的兩岸關係架構，願意就兩岸走出戰爭陰影、重返和平榮景，提出一套具體可行的論述與方案，就應該攜手合作，至少要能齊心下架民進黨，因為兩岸和平是兩岸與全球華人共同的價值與利益。