對於一些在台灣有意無意鼓動台獨情緒，說什麼「台日相思」爛話的日本文化人來說，最好認識到一點，琉球也不一定屬於日本，琉球只是屬於暫時被美國和日本佔領的狀態。這些日本文化人還沒有分裂中國之前，日本自己可能已經被分裂了。毛澤東所謂的禮尚往來，正是如此。

琉球問題最近有意無意地被挑起，主要是日本的一些政治混混不斷提起「台灣有事就是日本有事」，這種話就是在鼓勵台獨份子，就是在分裂中國。既然如此，就像好萊塢動作片演員馬克華柏格在一部電影的一句話，當對手把槍指著他，他也掏出槍來說：「你以為只有你有槍嗎？」二戰結束後，有關中日領土問題本來已經處理清楚了，最多就留下釣魚台列嶼，通過外交協商，擱置爭議，不必然成為雙方關係的重大阻礙。

由於兩岸長期對立，台獨勢力囂張，讓日本一些人感到有機可乘，開始對所謂台灣主權放出曖昧不清的論調，這種情況就變得複雜的。他們顯然不知道，對曾經遭受日本侵略痛苦的中國人來說，日本玩弄台灣問題是道地的玩火，會將日本帶進萬劫不復的地步。

明治維新之前，北海道和琉球都不屬於日本，後來遭到日本政府的併吞。開羅宣言以及波茨坦公告要求戰敗後的日本人只限於日本三島，對於琉球問題沒有明說。二戰後，琉球屬於美軍托管，1972年美國將琉球的治權交還日本。然而，琉球人民抗拒的歷史情緒始終存在。

琉球原本是獨立王國，被日本軍事併吞，強制同化，但琉球人始終遭遇到日本本島人的歧視。二戰時，日本在琉球遭遇到毀滅性打擊後，本土就投降了，琉球幾乎家家戶戶都有人死亡，被當成日本門前的超級大炮灰；戰後又成為美軍軍事基地的第一線，美國霸權擴張的亞洲前線，琉球很可能再度被捲入無關自己利益的戰爭，再度成為最大的犧牲者，有誰會願意扮演這種角色呢？琉球復國運動始終存在，而且隨著美中衝突的升高，要求恢復琉球國並且請走美軍的呼聲越來越強烈。

帶給琉球歷史悲劇的是日本和美國，並非中國。因此，期待借用中國的力量與平衡美國和日本的琉球人情緒也不斷增強。台灣那些迷戀日本殖民的癡呆症患者最好看清這種基本的事實。

本來，中國並沒有太多關注琉球問題，但隨著近年日本不斷拿台灣做文章，琉球主權問題變得可以再議。日本官方和民間不斷在台灣這邊鼓動台獨份子，幫他們加油打氣，甚至提供實質的支援，台獨氣焰才會這麼囂張。

如果中國人也使用同樣的手段來處理琉球問題，不斷在琉球民間助長復國的氣氛，提供實質的支援，包括必要時軍事的後盾，那麼琉球復國運動的進展絕對不會只是今天的情況。

中國人大概不會強調琉球屬於中國，但強調琉球有權恢復自己原來的國家，琉球人拒絕美軍進駐，這個意願必須受到尊重。琉球有事就是中國有事，毫無問題，這會是未來的發展方向。

一些旅台日本文化人開始學著台獨的語調，劃分台灣為「清領」、「日治」、「國民黨統治」等時期，那麼中國人也可以清楚劃分琉球的歷史階段是「王國時期」、「日本併吞時期」、「美軍佔領時期」，以及現存的「日本繼續占領時期」。

（作者資深媒體人）