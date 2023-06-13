新冠肺炎疫情對全球的影響降低，但對台灣的衝擊仍是「現在進行式」，不僅去年造成逾1.4萬人死亡，名列第三大死亡原因，目前每天平均還有10多人死於新冠，且人數持續攀升，對於醫療品質和健保傲視全球的台灣來說，這樣的情況令人不可思議。

台灣對疫情的防治究竟有沒有問題？從過去3年國內歷經的幾波高峰期可見一斑，去年6月worldometer網站統計顯示，當時台灣單日新增確診人數連續創下世界第一，死亡率也名列前茅；彭博社公布全球防疫韌性，台灣在53個國家之中，位居第51名，倒數第三。

就如公衛專家所言，新冠肺炎有疫苗，也有治療用藥，是「不該死的傳染病」，台灣醫療體系也相當健全，死亡人數偏高的問題究竟出在哪裡？是疫苗本身有問題？施打不夠普及？還是確診後的用藥不對？藥物不足？給的不夠及時？都有待一項項來檢討。

但去年的疫情高峰期正值九合一地方選舉前夕，蔡政府忙著拚選戰，不斷大內宣防疫績效，只要有人質疑疫苗採購和防疫弊端，就遭網軍回擊，侈談會願意自我檢討。

今年3月20日起，新冠肺炎輕症免通報、免隔離後，防疫措施更形同「放牛吃草」，也讓國人卸下防備，如果不是衛福部例行公布國人十大死因，不會意識到疫情的死亡陰影其實還在你我身邊。

眼見下一波的疫情高峰又即將來臨，但2024又是總統和立委選舉，蔡政府至今對欲來的山雨低調以對，就連公衛專家出身的賴清德都只顧著選舉，對疫情視而不見。台灣防疫失敗的真相是什麼？又要如何補破網？恐怕只有政黨輪替才可能著手調查了。