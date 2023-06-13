蔡政府近年來一直高舉抗中保台大旗，2022年3月國防部開啟了大內宣模式，舉辦「1年1訓、1次14天」之新制教召，一再對外宣稱是「史上最硬」教召，多次帶記者入營拍照，圖片中教召士兵衣著亮麗，伙食豐盛，博得新聞媒體版面。但實際的狀況卻被自願役陸軍特戰兵踢爆，「現任自願役人員為何當兩年的兵，連自己的戰鬥個裝都沒有?教召人員都用新的」，原來，教召人員是拿來拍照做宣傳的，就有新的裝備可以拿，但自願役士兵平時是拿來被長官刁難和站哨用的，沒有新聞版面，就沒新裝備可以拿。

蔡政府只會做表面的死性不改，近日立委馬文君踢爆，新北市後備旅旅部連實行武器實彈射擊，卻讓召員手持阿公級傳說槍枝－65K1步槍進行實彈射擊，T65K1步槍最早可追朔至1968年出廠，至今已超過50年以上的使用年限，老舊步槍其槍管內部也會發生鏽蝕問題，拿這樣的槍來打靶容易發生膛炸意外，這些老舊武器本該淘汰，今日卻被拿來當後備軍人的主要武器，真的令人懷疑到底是槍保護人？還是人保護槍？著實令人啼笑皆非。

面對今日這種軍備窘境，陸軍司令部卻學起蔡英文文青式呢喃，軍方首先表示關於自願役士兵所爭取戰鬥裝備問題，已逐年編列預算逐步換發，預計將於2024年完成全部的撥發，看到這真是令人傻眼，等一套裝備要等兩年，若此刻敵軍來襲，我們是否可以通知對方，請對方兩年後再來，因為我們現在沒有裝備可以上戰場。

捍衛台灣之決心，不是口頭上說說，蔡政府若只是想著拿起阿公步槍、開著骨董級坦克、飛著老舊戰機，就要捍衛中華民國台灣，就真的如同柯P所說的，搞台獨的人，都是騙子。（作者為民眾黨中央委員）

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