總統蔡英文與偵巡女飛官代號「VIP」戰備通話，要求加強監控。但過程竟出現通訊遭干擾插曲。（圖／青年日報提供）

三軍統帥被共軍嚇傻！蔡英文總統、國安會祕書長顧立雄於日前執行端午國軍勗勉行程，於空軍飛彈指揮部視察時，本想大秀親和力，與空軍飛行員進行戰備通話，卻遭中共軍機以「你已侵入我中國領空」的廣播干擾。蔡英文竟瞬間「定格」且不知所措、顧立雄也滿臉尷尬，幸有戰備中心主官立刻關閉緊急頻道並趕緊圓場，才讓蔡英文逐漸「回神」。但兩大國安層峰被共軍嚇傻，不僅是國際笑話，更是凸顯台灣重大的國安危機及走偏的國防政策。

首先，面對突如其來的共軍廣播，蔡英文第一時間竟錯愕不已。身為三軍統帥，此時應立即以總統之姿勇於言語回擊、捍衛我國領空權，但蔡英文的慌亂與驚嚇，完全沒有領導風範，實在嚴重打擊軍隊士氣及國人信心。

其次，空軍司令部雖隨後表示當時蔡英文是使用戰備專線電話與空軍飛行員通聯，而共軍則採取國際緊急開放頻率廣播，二者通話系統不同，也表示「總統並未受到影響」，但實際有沒有影響，看表現就知！細思極恐的是，不管系統是否相同，共軍「準確」選在蔡英文與飛行員通話的時候「插播」，顯見不是蔡英文的行程被掌握，就是空軍戰備專線系統被掌握！不管是哪一個，都是極度嚴重的國防及國安危機，豈可一句系統不同沒被影響就帶過？

最後，此次事件也顯現民進黨政府的國防軍務整備出現重大缺失。自蔡英文上任後，我國的外交及國防政策、軍備採購大量向美國傾斜。蔡政府7年執政，台灣向美國的軍購費累計已高達400億美元（1兆2304億台幣），不僅高過李登輝（211.4億美元）、陳水扁（256億美元）、馬英九時代（205億美元）.認真翻開採購內容，美國根本就是「朕賜給你才是你的，朕不給，你不能要」，除了硬塞一堆飛彈持續交貨，台灣最想要的「F-16V戰機」遲無下文。而根據民眾黨日前揭露的資料顯示，這段期間美國對台軍售交貨延遲的金額也高達190億美元（約採購金額一半），台灣完全被美國予取予求。另一方面現代戰爭更應該重視的通訊、電子、電信系統完備及相關作戰能力卻被嚴重忽略，所謂的「不對稱戰力」早已變成笑話一場。

過去政府不斷宣稱國軍對於侵入我國領空之共機均能有效嚇阻，這次廣播事件不能等閒視之，試想若是在戰時通訊系統被干擾甚至「蓋台」、進而影響空戰部署，極有可能一舉遭敵癱瘓空軍戰力。共軍直接給了三軍統帥震撼教育，蔡英文乃至民進黨應該要正視如何追求兩岸和平及有效調整國防軍務，若再幻想著虛幻的美國夢，將是自掘墳墓而不自知！（作者為台北市青年聯合會理事長）

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