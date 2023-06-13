日本預計最快在7月準備將高污染的核廢水排放入海，周邊不少國家表達反對立場。但是，剛訪問日本的柯文哲先是說：「為了台灣漁民的權利，擱置釣魚台主權，務實來談捕魚權」；現在，又誇讚日本是個負責的大國，一定會依照標準排放，還說自己不擔心。試問：當核廢水流入大海，魚都死光了，吃了這些死魚將有害人體健康，這是哪門子的捍衛漁民漁權？柯文哲的醫德良心又何在？

再說，日本連為二次大戰向慰安婦道歉的勇氣都沒有，何談是個負責任的大國？民眾黨總統參選人柯文哲根本是睜著眼睛說瞎話！還有，核廢水能不能排放流入大海，是件必須要很嚴謹、講究科學的事，不是柯文哲隨隨便便一句話就可以唬弄過去。

事實上，處理核廢水有幾個方式可以選擇。例如：將核污水固態化並將其掩埋地下的選擇方案，先將核污水進行砂漿固化作業後掩埋至混凝土坑，砂漿固化後其放射性會在幾百年或幾千年後衰退。

但是，日本政府我行我素，選擇目前最快、且成本最低的，只想花17億至34億日圓的「便宜行事」方案，也就是將處理過的核污水直接排入海洋，對環境危害最大的處理方案。試問柯文哲：這是小鼻子、小眼睛的日本？還是負責任的大國日本？

日本向大海排放核污染水違反了《聯合國海洋法公約》，這是可以向國際海洋法庭提起訴訟的大事。身為醫生的柯文哲請拿出醫德來，您應該勇敢向日本表達：拒絕排放核廢水的訴求。這才是為了維護漁民的漁權、這才是為了捍衛國人健康，應該有的良心及行動，也才是個「負責任」的中華民國總統參選人。

（作者為新黨輿情中心副主任）

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